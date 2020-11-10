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منوعات

بعد 400 عام من العثور عليهم .. اكتشاف أسرار مذهلة لمومياوات فرعونية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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أحمد شريف

توصلت دراسة جديدة إلى أن اثنتين من المومياوات القديمة التي اكتشفت في مقبرة منحوتة في الصخور في مصر منذ أكثر من 400 عام ،  أخيرًا إلى أسرارهما الآن ، بعد أن قام العلماء بفحص بقاياهما بالأشعة المقطعية.


ووفقًا لموقع لايف ساينس العلمي، تعد كلتا المومياوات ، بالإضافة إلى مومياء ثالثة معروضة في مصر ، المومياوات الوحيدة  المغطاة بالجص، في مدفنهم بمنطقة  سقارة، على عكس المومياوات الأخرى ، التي دفنت في توابيت ، حيث تم وضع تلك  المومياوات على ألواح خشبية ، ملفوفة في نسيج و "كفن مومياء جميل" ، وتزيينها بالجص ثلاثي الأبعاد والذهب وصورة للجسم بالكامل ، كما قالت الباحثة الرائدة في الدراسة ستيفاني زيش  ، عالمة الأنثروبولوجيا الفيزيائية وعالما المصريات في مشروع المومياء الألماني في متحف Reiss Engelhorn في مانهايم ، ألمانيا.


وأشار الموقع العلمي إلى أن   التصوير المقطعي  (CT) كشف الآن  أن واحدة على الأقل من هذه المومياوات الثلاث المغطاة بالجص قد دفنت بأعضاءها (حتى الدماغ)، وأن الأنثيين تم دفنهما بقلائد جميلة ، كما عثر عليهم الباحثون.


أظهرت فحوصات التصوير المقطعي  أنه بعد وفاة هؤلاء المومياوات ، المماثلة في رجل وامرأة وفتاة مراهقة، يرجع تاريخهم إلى أواخر العصر الروماني (30 قبل الميلاد إلى 395 بعد الميلاد)  تم دفنهم مع القطع الأثرية التي يعتقد أنها مفيدة في الحياة الآخرة ، بما في ذلك العملات المعدنية التي  ربما كان من المفترض أن يدفع لشارون ، الإله الروماني واليوناني الذي يعتقد أنه يحمل الأرواح عبر نهر Styx.


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