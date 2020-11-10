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رياضة

قرارات جديدة من الكاف بخصوص بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.. تفاصيل

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:09 م
دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا
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محمد سمير
استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تنفيذ توصيات لجنة الأندية التي تخدم مصلحة بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية في النسخة الجديدة في ظل الظروف الراهنة تحت وطأة فيروس كورونا المستجد.

وأبرز القرارات التي استقر عليها الكاف هي زيادة عدد اللاعبين في قوائم الأندية للموسم الجديد لـ 40 لاعبا بدلا من 30 لاعبا بسبب تداخل مواعيد انطلاق البطولات مع فترات القيد التي تمر بمرحلة عدم استقرار في كل اتحاد محلي بسبب ظروف إنهاء المسابقات بشكل طارئ في الموسم المنصرم.

كما قرر الكاف مد فترة القيد للأندية المعفية من الدور التمهيدي ليوم 30 نوفمبر المقبل خاصة بعد تأجيل نهائي دوري ابطال افريقيا ليوم 27 نوفمبر.

وأغلق الكاف الباب أمام تأجيل أي مباراة في البطولات الموسم المقبل ما دام الفريق يتوفر به 11 لاعبا و4 بدلاء جاهزين للعب والفريق الذي يتخلف عن السفر يعتبر مهزوما بنتيجة 2-0، وهي الشروط التي طبقها أيضًا على التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المُقبلة.

وقرر الكاف إعفاء 10 أندية من خوض منافسات الدوري التمهيدي لدوري الأبطال، وهي الأهلي والزمالك (مصر)، الرجاء والوداد (المغرب)، صن داونز (جنوب أفريقيا)، مازيمبي وفيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية)، الترجي (تونس)، حوريا (غينيا) وبريميرو دو أوجوستو (أنجولا).
وأعفى الكاف أيضا نهضة بركان حامل لقب الكونفدرالية ووصيفه بيراميدز المصري، من خوض تمهيدي النسخة الجديدة بجانب النجم الساحلي التونسي وأهلي طرابلس الليبي ووفاق سطيف وشبيبة القبائل الجزائريين وهلال الأبيض السوداني وكمبالا سيتي الأوغندي وموتيما بيمبي الكونغولي وسونجو الموزمبيقي وسان بيدرو الإيفواري وإيساي البنيني.

ويسدل الستار على منافسات النسخة الحالية لدوري الأبطال، يوم 27 نوفمبر الجاري، بإستاد برج العرب في الإسكندرية بين الأهلي والزمالك.

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