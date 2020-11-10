الثورة الصناعية الرابعة.. التراس يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون المشترك.. وتعزيز آليات التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية والذكاء الاصطناعي

خلال اللقاء:

بحث اشتراك الشركات البيلاروسية في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة

عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا

تعاون مشترك بين الهيئة والأكاديمية الوطنية للعلوم البيلاروسية في التدريب والبحث العلمي والابتكار









استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، "سيرجي تيرتنتييف" سفير جمهورية بيلاروسيا لدى القاهرة.





وتم أثناء اللقاء عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة، بما في ذلك التدريب، خاصة أن هناك تعاونا مشتركا بين الهيئة العربية للتصنيع والأكاديمية الوطنية للعلوم البيلاروسية في مجالات التدريب والبحث العلمي والابتكار.





كما تم بحث تعزيز آليات التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية ومنها مجالات صناعات الشاحنات والمعدات الزراعية واللوادر والجرارات الزراعية وصوامع تخزين الغلال والمحركات والإلكترونيات وعمليات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي إلي جانب بحث إشتراك الشركات البيلاروسية في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ومنها تعديل السيارات المتقادمة خاصة الميكروباصات وتحويلها إلى سيارات صديقة للبيئة بإستخدام الغاز الطبيعي.





وأكد "التراس" أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية، مشيرا إلى أهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين "القاهرة ومينسك" من خلال اللجنة المصرية البيلاروسية وكيفية الإستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة .





وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات البيلاروسية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية لافتا إلى بحث زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك في السوق المصرية والعربية والأفريقية.





من جانبه أشاد "سيرجي تيرتنتييف" بالقدرات الهائلة التي تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع، والتي تشجع كبري الشركات البيلاروسية للتعاون وتبادل الخبرات فيما بينهم، مؤكدا أنه يستهدف بهذه الزيارة بحث عقد شراكات مشتركة جديدة طويلة الأجل في كافة مجالات الصناعة وتدريب الكوادر البشرية.





وخلال تفقده أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب المهني والتقني ، أشاد سفير بيلاروسيا بنظم التدريب الحديثة لتأهيل كوادر بشرية مدربة لخدمة كافة مجالات الصناعة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي وإنترنت الأشياء ونظم التصنيع وفقا لآليات الثورة الصناعية الرابعة.





كما أعرب "تيرتنتييف" عن إعجابه بجودة التصنيع المحلي للسيارة «ماز» شاحنة النقل الثقيل والتي تصنع في مصر للمرة الأولي بالتعاون مع بيلاروسيا وبنسب تصنيع محلي مرتفعة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للدول الأفريقية.