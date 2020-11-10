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أخبار العالم

توقعات بانهيار سعر الدولار مع تولي بايدن رئاسة البيت الأبيض

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:19 م
جو بايدن
جو بايدن
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محمد عثمان
كشف محللون اقتصاديون أن قيمة الدولار تستعد للانخفاض في ظل إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، وسط مؤشرات تفيد بانخفاض المخاطر الجيوسياسية عقب انتهاء الانتخابات الأمريكية، حيث ستكون حزمة التحفييز الاقتصادية أقل من المتوقع.

ورأى خبراء في بنك "سيتي" الخاص، أن قيمة الدولار ستنخفض مع تولي  بايدن السلطة، وذلك بسبب توجه إدارته غير المتيقنة في سياسة التجارة العالمية، وفقًا لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وقال كبير مسئولي الاستثمارت في سيتي بنك، ديفيد بايلين، وكبير الاقتصاديين، ستيفن ويتينج، في ورقة بحثية إن "انتصار الرئيس المنتخب بايدن يعني العودة إلى المزيد من الحكم التقليدي. حيث سيؤدي ذلك إلى تحول كبير في طريقة إدارة السياسة الخارجية وإعادة بناء التحالفات الخارجية".

وأشار الخبيران إلى أن تكتيكات التفاوض بشأن التعريفة الجمركية ستنتهي، موضحين أن تلك الخطوة ستكون مفيدة بشكل كبير للأسواق المالية العالمية خاصة الأسواق الناشئة.

واعتبر الخبيران أنه من المتوقع أن تتضح الرؤية حيال التجارة العالمية بعد تولي بايدن السلطة، موضحين أن السياسة الخارجية الأمريكية ستسلك مسار متوقع بشكل أكبر، دون التصعيد بالتهديدات الجمركية.

وتابعوا: "سنرى انخفاض سعر الدولار، بينما سيكون نمو الأسواق الناشئة أمر مرجح للغاية".

وسجل مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية أمام العملات الأخرى أدنى مستوى له عند 92.456 منذ 2 سبتمبر الماضي، فيما انخفض المؤشر إلى 92.162 بعد ظهور توقعات تفيد بأن بايدن قد فاز في الانتخابات الأمريكية.

وفي عمليات التداول في آسيا اليوم الثلاثاء، ارتفع المؤشر مرة أخرى إلى 92.813 بعد الكشف عن لقاح فايزر المضاد لكورونا، لكنه مازال أقل من مستوى الـ 94.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، آدم مارجوليس، من بنك "JPMorgan Private Bank" إن فوز بايدن في الانتخابات يقلل من علاوة المخاطر الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن ذلك له آثار غير مباشرة خارج آسيا.

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