تدخل مصر لأول مرة .. السكة الحديد تعلن تفاصيل ماكينة فحص قضبان القطارات الجديدة

أعلنت هيئة السكة الحديد عن تفاصيل أول ماكينة لفحص قضبان خطوط السكك الحديدية آليا قبل مسير القطارات للتأكد من سلامتها وذلك ضمن ما أعلنت عنه الهيئة في تصريحات صحفية عن استلام معدات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بقيمة 36 مليون يورو.





وتضم تلك المعدات ، ماكينة فحص السكة الحديثة EM100U، من شركة بلاتر النمساوية، بقيمة 20 مليون يورو، وتعد من أحدث طرازات الماكينات المتخصصة في قياس الحالة الهندسية للسكك الحديدية، والتى تستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية، فى القيام بأعمال فحص كل مكونات المنظومة، بما يشمل فحص السكة والقضبان.





وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن ماكينة فحص قضبان السكة الحديد:





1- تعتبر أول ماكينة من نوعها تدخل السكة الحديد.





2- تسير بسرعة 100 كم/ ساعة، وفي حالة القياس بالألتراسونيك تكون السرعة 5 كم/ ساعة.





3- تقوم ماكينة فحص السكة بعدد من المهام، أولها نظام تحديد الموقع، حيث يتم العمل من خلال قاعدة بيانات باسم الخط وسرعة المسير.





4- الماكينة مجهزة بنظام تلوين لوضع علامات على القضبان، وتحدد الشروخ بالقضيب ونقاط اللحام والكسر سواء أفقية أو علوية.





5- تحدد عقوق القضبان الناتجة عن بطح بالقضبان أو شروخ بثقوب القضبان أو عيب باللحام، أو صدأ بالقضيب لمعلاجته ما يزيد نسب أمان مرور القطارات.