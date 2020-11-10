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أخبار العالم

بإطلالة مثيرة .. صديقة كريستيانو رونالدو تشعل إنستجرام من الجيم.. شاهد

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:11 م
صديقه كريستيانو رونالدو
صديقه كريستيانو رونالدو
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محمد بدران
حرصت الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد هجوم نادي يوفنتوس الإيطالي، على مشاركة متابعيها، صورة جديدة لها.

ونشرت صديقة كريستيانو رونالدو، صورة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، بإطلالة مثيرة في الجيم وهي تمارس التمارين الرياضية الشاقة".

وظهرت جورجينا رودريجيز ترتدي بدى كت باللون الابيض عاري الكتفين وبنطالًا ليجن فوشيا ورفعت شعرها للخلف بطريقة مميزة.


أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة، عن تعافي نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

ونشر نادي يوفنتوس بيانًا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت جاء فيه: "يُعلن نادي يوفنتوس عن تعافي كريستيانو رونالدو من عدوى فيروس كورونا بعد أن خضع لمسحة، والتي جاءت سلبية لينتهي بذلك فترة العزل والتي استمرت 19 يومًا."

وبذلك أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو متاحًا للمشاركة مع يوفنتوس في مباراته القادمة في الدوري الإيطالي أمام سبيزيا يوم الأحد المقبل.

وتغيب رونالدو عن مباراة فريقه أمام برشلونة الإسباني يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، والتي خسرها فريقه بهدفين نظيفين.

وأصيب رونالدو بـ فيروس كورونا يوم 11 أكتوبر الماضي أثناء مشاركته مع المنتخب البرتغالي في دوري الأمم الأوروبية.

بإطلالة مثيرة .. صديقة كريستيانو رونالدو تشعل إنستجرام من الجيم.. شاهد

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