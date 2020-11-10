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اقتصاد

البنك الدولي: تراجع معدلات نصيب الفرد في الناتج المحلي بمصر إلى 2.4% خلال 15 عاما

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:21 م
تراجع نصيب الفرد
تراجع نصيب الفرد فى الناتج المحلى
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محمد يحيى
قالت مجموعة البنك الدولي إن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كان ضعيفا خلال الفترة من 2003/2004 حتي  العام المالي 2017/2018، مسجلا 2,4% معتبرة أنه أقل كثيرا في المتوسط مقارنة بالبلدان ذات الدخل المتوسط.

ذكرت مجموعة البنك عبر تقرير الاقتصاد المصري تحت عنوان " إطلاق العنان بإمكانيات مصر في الإنتاجية وخلق فرص العمل"، أنه يمكن تفسير القصور النسبي بضعف النمو إنتاجية العمالة، بالإضافة لتراجع معدلات التشغيل في مصر إذ كانت إنتاجية العمالة في مصر تنمو بمعدل 1.9%ينويا وهو أقل من نصف المتوسط بالنسبة للنمو في الإنتاجية التي تشهدها الدول متوسطة الدخل خلال ال15عاما الأخيرة .
أوضح التقرير أن مصر تنعم بعدد كبير من الشباب لكن البلاد لم تتمكن من رفع معدلات نمو التشغيل ، إذ لم تتجاوز معدلات نمو في عدد السكان في سن العمل باعتباره معدل لتوفير فرص العمل خلال فترة الدراسة.
وأشار التقرير الي تلك الآثار السلبية اثرت علي نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مع ضرورة تقييم الأنماط القطاعية للنمو العمالة و الإنتاجية للوقوف علي اسباب المساهمة في ذلك الناتج

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