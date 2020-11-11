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محافظات

موت وخراب ديار.. قصة سيدة فقدت زوجها وشردها نجلها في الشارع

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:03 ص
السيدة
السيدة
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أنغام الجنايني
تشقق وجهها من كثرة ما مر عليه من وقت بهذه الحياة، وذبلت ابتسامتها من قلة رسمها على ذلك الوجه الذي اقترب مرور ال 60 عامًا عليه، عاشت ما عاشته من العمر وعانت ما عانته بالدنيا.

عندما تسير بطريق شارع القاعات بمدينة سوهاج تراها على إحدى أرصفه سيدة لا تملك بيتًا ولا مآوى سوى هذا الرصيف التي تجلس عليه وتنم، تهرب من هموم ومشقة يومها بالنوم.

"م. ر. ع"، ٥٧ عامًا، من مركز أخميم بمحافظة سوهاج، مات زوجها منذ أكثر من 10 سنوات، وتزوج نجلها الأكبر بمنزل زوجيتها منذ 3 أعوام، بعد سافرت شقيقته مع زوجها إلى إحدى الدول العربية، وذهاب شقيقه الثاني لأداء الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة المصرية، وأخذ يُبرحها ضربًا كي توافق على بيع المنزل وتقسيم أمواله بينه وبين أشقائه.

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"ست غلبانه ومحترمة بتقعد هنا من سنة عدت تيجي بعد المغرب هنا تنام زي القتيل وتصحى من النجمة تقعد مكانها وتستنى اللي يمد لها يعد العون بأي شئ يملكه أكل بقى فلوس أي حاجه"، هذا ما اتفق عليه أكثرية أصحاب المحلات بهذه المنطقة التي اعتادت السيدة الخمسينية الجلوس بها والنوم وكأنها بيتها الثاني.

"عاوزه أعيش في حالي والناس تعيش في حالها أنا سني صغير بس شعري أبيض من خض الزمان فيا موت راجلي كان وجيعة كسرتني"، بهذه الكلمات أوضحت ذات الشعر الأبيض أن امنيتها بسيطة تكمن في العيش بسلام لا غير.

أخذت "م. ر"، ابنة مركز طما شمالي محافظة سوهاج، التي إختطف قلبها "مرزوق .ع"، ابن دار السلام ليكونا أسرتهما في أخميم والتي كان نهاية المطاف بهما موت الرجل وتشرد المرأة، والسبب جحود ابن عاق لوالدته ولا يعرف قيمتها.


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