خارجية النواب تعدد فوائد زيارة الرئيس السيسي لليونان

أشادت غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى المستمرة فى تعزيز التعاون المشترك بين مصر وجميع دول العالم.





وأكدت "عجمى" لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه رئاسة الجمهورية أصبح العالم أجمع يفتح أبوابه لمصر اقتصاديا وسياسيا، والزيارات الاخيرة خير دليل على ذلك من ضمنها زيارة اليونان الاخيرة التى تتيح فرصة لفتح مجالات متعددة بين مصر واليونان للتعاون.





وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن من أبرز سبل التعاون بين البلدين هي مجالات الطاقة والمشروعات الاستثمارية وهذه السبل ستعود بالنفع على الاقتصاد المصرى والمواطن.





وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه مساء اليوم الي العاصمة اثينا لبدء زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان.





وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان زيارة الرئيس إلى اليونان تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، بالاضافة الي المستوي الثلاثي مع قبرص، حيث من المنتظر ان تشهد الزيارة عقد مباحثات معمقة الرئيس مع رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.

واضاف المتحدث الرسمي انه من المنتظر كذلك بحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.