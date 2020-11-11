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حوادث

الخميس.. محاكمة 215 متهما بقضية "كتائب حلوان"

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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محمد زهير
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة فى طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، غدا الخميس محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان".

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة فى الدعوى ومن أبرز ما جاء فيها: أعضاء الجماعة تربوا على هدم الأوطان ..كيف طالت أجساد المجنى عليهم طلقات الغدر والخيانة؟".

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