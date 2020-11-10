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خلال تقديم الدورة الودية الأولمبية.. أشرف صبحي: الدولة تقدم الدعم للمنتخبات الوطنية بجميع فئاتها| فيديو وصور

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أشرف صبحي: الدورة الودية مهمة للمنتخب الأولمبي لمواجهته منتخب البرازيل بطل أولمبياد ريودي جانيرو 
عمرو الجنايني يشيد بدعم وزارة الشباب والرياضة للمنتخبات الوطنية


شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي لتقديم الدورة الودية للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة، والتي تنظمها مصر بمشاركة منتخبي البرازيل وكوريا الجنوبية بجانب المنتخب الوطني الأوليمبي خلال الفترة (12 -17) نوفمبر الجاري، في إطار الاستعداد للمشاركة في أولمبياد طوكيو القادمة.

حضر المؤتمر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، وناصر ماهر كابتن المنتخب الاوليمبي، ريكاردو ليما -سكرتير اول رئيس الاتحاد البرازيلي ورئيس البعثة، واللاعب روجريجو لاعب ريال مدريد ومنتخب البرازيل، وكيم هاجوم المدير الفني لمنتخب كوريا، واللاعب كيم دايون لاعب منتخب كوريا.

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة ان الدولة المصرية تقدم كافة الدعم للبطولة وللمنتخب الاوليمبي والمنتخبات الوطنية بكافة فئاتها في منافساتها المقبلة، مؤكدا ان تلك البطولة تعد حدثا مهما للمنتخب الأوليمبي في ظل مشاركة منتخب البرازيل صاحب النسخة الأخيرة لأولمبياد ريودي جانيرو 2016، مؤكدًا ان المنتخب الأوليمبي المصري سيلقي كافة الدعم من القيادة السياسية التي تدعم قطاع الرياضة بشكل متواصل.

اشاد "صبحي" بالجهود التي يقوم بها الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة الماضية ودعمه الكامل للمنتخبات الوطنية لتحقيق الإنجازات الرياضية كما حدث مع المنتخب الاوليمبي وحصده لبطولة أفريقيا تحت23 سنة، والتي أقيمت العام الماضي وتأهل المنتخب الاوليمبي لأولمبياد طوكيو.

ومن جانبه، قدم عمرو الجنايني الشكر لوزير الشباب والرياضة علي دعمه المتواصل للرياضة والرياضيين في كافة اللعبات، كما قدم الشكر للفرق المشاركة بالدورة الودية لتلبية الدعوة، متمنيًا أن تخرج البطولة بشكل متميز وأن يحقق المنتخب المصري الأوليمبي أكبر استفادة من هذا الاحتكاك القوي مع منتخبات هي الأقوى على مستوي المنتخبات الأوليمبية.

ومن ناحيته، أشاد رئيس البعثة المنتخب الأوليمبي البرازيلي بحفاوة الاستقبال، كما أشاد بالمستوي الفني للمنتخب الأوليمبي المصري، متمنيًا السلامة والصحة لجميع اللاعبين المشاركين بالبطولة.

وقدم المدير الفني لمنتخب كوريا الشكر للحكومة المصرية لدعم تلك البطولة، كما قدم الشكر للاتحاد المصري لتنظيم تلك البطولة في هذا الوقت الصعب الذي تمر به بلدان العالم.

وتقام المباراة الاولي 12 نوفمبر الجاري أمام منتخب كوريا الجنوبية، فيما تقام المباراة الثانية أمام البرازيل يوم 14 من نفس الشهر.

وكان منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب قد توج ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر عام 2019 ليتأهل إلى أولمبياد طوكيو التي تم تأجيلها لتقام عام 2021 بسبب فيروس كورونا.

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