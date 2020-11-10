فرصة لتوفيق الأوضاع.. محافظ البحيرة يناشد المواطنين سرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح.. وتقدم 241 ألف مواطن للتصالح في مخالفات البناء

- محافظ البحيرة يناشد المواطنين سرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح

- تقدم 241 ألف مواطن للتصالح في مخالفات البناء حتى الآن

- ا ستمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع

- تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة









أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مناشدًا المواطنين المخالفين سرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خاصة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى نهاية الشهر الجاري.





وأوضح محافظ البحيرة، أنه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، لافتًا إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين.





وأشار المحافظ، إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الآن 241 ألف طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها 960 مليون جنيه.





من جانبها، صرحت المهندسة منال عبد المنعم، المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة.





يذكر أن شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال حملات مكبرة ورادعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.





في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز كوم حمادة ودمنهور، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملة عن إزالة ٦ حالات تعدى عبارة عن إزالة حالة تعدٍ بالمهد بقرية راغب بمركز دمنهور عبارة عن أسوار طولية وعرضية بطول 10 م، إزالة 5 حالات تعدٍ بقرية شابور بمركز كوم حمادة عبارة عن أسوار طولية وعرضية من البوص والخشب وعشش أقيمت على أملاك الدولة وحرم الطريق وعلى الترعة المغطاة بكفر سلامون من منطقة المقابر حتى مدرسة كفر سلامون الإعدادية.





كما نفذت الوحدات المحلية لمراكز (حوش عيسي، أبو المطامير، كوم حمادة)، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية.





وأسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدٍ على مساحة 864 م2 عبارة عن إزالة 3 حالات تعدٍ علي الأراضي الزراعية بمساحة 514 متر بقرية الستمائة وبنطاق الوحدة المحلية لقرية عزب حوش عيسى عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.





كما تمت إزالة حالتين تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 200م بنطاق الوحدة المحلية لقرية كوم الفرج بأبو المطامير عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية، وإزالة حالة تعدٍ فى المهد بمساحة 150م بنطاق الوحدة المحلية لقرية شابور بكوم حمادة عبارة عن 14 قاعدة خرسانية.







