بعد انتهاء انتخابات المرحلة الثانية للنواب.. ننشر مواعيد الطعن على أعمال الفرز

انتهت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، الأحد الماضي، بعد استمرارها 5 أيام متواصلة، ثلاثة منهم في الخارج 4 و5 و6 نوفمبر، ويومان في الداخل 7 و8 نوفمبر.

وجرت عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية بـ13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

تنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.



حددت الهيئة للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، موعدا أقصاه يوم 15 نوفمبر 2020، لإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب فى مرحلتها الثانية، تحت إشراف قضائى كامل، وفى إطار من المتابعة من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية.





ووفقا للجدول الزمنى للهيئة ، يكون آخر موعد للتقدم بالتظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة فى موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات.





وحسب الجدول الزمنى للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، يتم الفصل فى التظلمات المقدمة خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، على أن يتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره، لتعلن النتيجة وتنشر فى الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى موعد أقصاه 15 نوفمبر 2020.



