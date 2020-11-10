دراسة تحذر.. أمراض عقلية تهدد حياة الناجين من كورونا

نشرت دراسة حديثة في صحيفة "نيويورك"، أن 20% من المرضى المصابون بفيروس كورونا يصابون لاحقا بمرض واضطرابات عقلية جديدة.





وأفادت الدراسة التي نشرت في مجلة The Lancet Psychiatry، إن الاضطرابات والأعراض الأكثر شيوعا التي يعاني منها المتعافين من فيروس كورونا في غضون 90 يوما من تشخيصهم، هي القلق والاكتئاب والأرق.





وقال بول هاريسون، أستاذ الطب النفسي في جامعة أكسفورد البريطانية: " كان العديد من الأشخاص يشعرون بالقلق والتوتر نتيجة تعرض متعافين فيروس كورونا غلى الإصابة ببعض المشاكل الصحية والعقلية، ومؤشرات النتائج تظهر أن هذا مرجح بالفعل بشكل كبير.





وبحثت الدراسة في السجلات الصحية الإلكترونية لأكثر من 62000 مريض بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.





وقال الباحثون إن مجموعة الدراسة كانت أكثر عرضة للإصابة بمرض عقلي جديد بمقدار الضعف، مقارنة بمجموعات أخرى من المرضى خلال الفترة نفسها.



