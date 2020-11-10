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التخطيط: الدولة تنحاز للمواطنين من خلال توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لمشروع الصرف الصحي ..فيديو

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:45 م
مشروع الصرف االصحي
مشروع الصرف االصحي
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ندى رأفت
قال الدكتور جميل حلمي مساعد وزير التخطيط لمتابعة خطة التنمية المستدامة ، إن وزيرة وافقت اليوم على تنفيذ وتمويل وصلات الصرف الصحي المنزلية من الخطة الاستثمارية ، وهذا يُعتبر انحياز كامل من أجل المواطن البسيط ، والمواطنين الذين يعيشون في القرى الأكثر احتياجًا .

وأشار " جميل حلمي " في مداخلة هاتفية بفضائية " ten " ، إلى أن مبادرة حياة كريمة تعمل على تمويل 375 قرية لعام 2020 ، بالإضافة إلى تمويل الدولة لهم من مشروعات ، وتوجيه 13 مليار جنيه من قبل الدولة من أجل تحسين وتطوير جودة الحياة في هذه القرى الأكثر احتياجًا.


وأضاف مساعد وزير التخطيط لمتابعة خطة التنمية المستدامة ، أن من أهم المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها هي مشروعات الصرف الصحي، التي لها أولوية قصوى ، حيث نقوم بتوفير لها الاعتمادات المالية المطلوبة لضمان تغطية خدمة الصرف الصحي في القرى المستهدفة.


وتابع " حلمي " ، أن في الوقت الحالي يقوموا بتمويل 150 قرى بخدمة الصرف الصحي ، من بينهم حوالي 56 قرية سيتم الانتهاء منهم في هذا العام ، وضمان استفادة المواطنين بهذه الخدمة .


وأكد أن الدولة ستتحمل جميع التكلفة حول هذه الخدمة ، وهذا يعني يتم توفير للمواطن ما يقرب حوالي 5 آلاف جنيهًا شهريًا ، مشيرًا إلا أن تم توفير 550 مليون جنيهًا للقرى التي سيتم الانتهاء منها في هذا العام ، وذلك بالتنسيق أسبوعيًا مع وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية ، وتوفير جزء من التكلفة الكلية وهو 500 مليون جنيه لأي قرى يتم الانتهاء منها هذا الشهر .

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