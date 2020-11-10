نشرة المرأة والصحة .. أطعمة تعالج اكتئاب الشتاء .. وعلاج أشهر الأمراض بالروائح .. والضوء الأخضر علاج فعال لهذا المرض

نشر موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، ونعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي...

مفاجأة سارة.. الضوء الأخضر يعالج هذا المرض

توجد علاقة وطيدة تجمع بين الصداع النصفي والضوء، فنلاحظ أن نوبات الصداع النصفي غالبا تكن مصحوبة بحساسية شديدة للضوء أو رهاب الضوء؛ لهذا السبب يتغلب بعض الناس على نوبات الصداع النصفي في غرفة مظلمة قد تؤدي الأضواء الساطعة إلى حدوث هجمات.

عندما يتعلق الأمر بالصداع النصفي، قد يبدو العلاج بالضوء غير منطقي، لكن تشير بعض الأبحاث إلى أن العلاج بالضوء، وخاصة الضوء الأخضر ، يلعب دورًا فى علاج نوبات الصداع النصفي وخفض شدة الألم.

توجد تقنيات عديدة مستخدمة فى الطب البديل منها العلاج بالروائح والعطور ويعتمد على استخدام روائح النكهات الطبيعية لتحسين الحالة الجسدية والعقلية للفرد وتساعد في القضاء على أمراض عديدة .

وقدم موقع «برايت سايد» أبرز 3 زيوت طبيعية مستخدمة فى العلاج بالروائح للتخلص من أشهر المشكلات الصحية والنفسية والتجميلية، وكيفية استخدامها :

يبحث العلماء في مختلف أنحاء العالم عن لقاح ضد SARS-CoV-2 ، الفيروس المسبب لوباء COVID-19 والجهد الهائل أن اللقاح سريع التتبع يمكن أن يطرح في السوق خلال الفترة من نهاية عام 2020 إلى منتصف عام 2021 .

ولكن حتى الآن لم تتم الموافقة إلا على لقاحين فقط ضد فيروس كورونا وهما : سبوتنيك V - المعروف سابقًا باسم Gam-COVID-Vac وطوره معهد أبحاث الجمالية في موسكو - تمت الموافقة عليه من قبل وزارة الصحة في الاتحاد الروسي في 11 أغسطس، أما اللقاح البرازيلي فقد فاجأ الباحثين بظهور اعراض جانبية على المتطوعين.