الأهلي لو سجل الأول هيكسب.. زكي عبد الفتاح يكشف توقعاته لنهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك

أكد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس منتخب مصر السابق، صعوبة مباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن المارد الأحمر لو استطاع تسجيل هدف منذ البداية سيحسم اللقاء.





وقال زكي عبد الفتاح، في تصريحات تليفزيونية، "الأهلي جماعيا أقوى، أما الزمالك فعلى مستوى المهارات الفردية أفضل، الكفة متساوية، لو المارد الأحمر تقدم أولًا ستكون هناك مباراة مفتوحة وسيحسم اللقاء، أما لو الفارس الأبيض سجل أولًا فسيلعب دفاع منطقة".





وتابع "أعتقد أن الأهلي لو سجل أولًا سيحسم المباراة، لأن الجماعية دائمًا بنسبة 80% هي من تحسم المواجهات، والكفة تميل ناحية الأهلي".





واختتم "أتمنى أن تكون الروح الرياضية جيدة بعيدا عن التعصب خاصةً بعد استبعاد العناصر التي تساهم في إشعال التعصب خلال الفترة الماضية، فكرة القدم ليست معركة كما كان البعض يصورها، بالتأكيد نريد أن نخرج بصورة جيدة لأن الاهتمام منصب الآن على المباراة من الإعلام الخارجي".





ويلتقي النادي الأهلي ونادي الزمالك يوم 27 من الشهر الجاري، على إستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي دوري أبطال إفريقيا.