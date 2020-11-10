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رياضة

ربيع ياسين يستبعد ثنائي دجلة الهارب من معسكر منتخب الشباب

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:48 م
صدى البلد
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محمد سمير
استبعد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، الثنائي كريم محمد وأحمد شريف لاعبي وادي دجلة، اللذين هربا من معسكر المنتخب، وغادرا دون إذن الجهاز الفني.


وقال بيان صادر عن الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، إن الأخير انتظر صدور قرار تحقيق دجلة برئاسة ماجد سامي مع الثنائي، لأكثر من 3 أيام، لكنه لم يصدر حتى الآن.


وأضاف البيان "بناء عليه تم اتخاذ القرار باستبعادهما، من قائمة المنتخب الوطني للشباب الذي يستعد لبطولة شمال افريقيا المقرر إقامتها بتونس في الفترة من 15 إلى 27 ديسمبر، بمشاركة المغرب والجزائر وتونس وليبيا، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا".


ومن المقرر أن يلتقي منتخب شباب الفراعنة، نظيره بتروجيت، غدًا الأربعاء على ستاد بتروسبورت، في إطار برنامج المباريات الودية التي يخوضها شباب الفراعنة، قبل السفر إلى تونس.

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