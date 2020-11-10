ربيع ياسين يستبعد ثنائي دجلة الهارب من معسكر منتخب الشباب

استبعد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، الثنائي كريم محمد وأحمد شريف لاعبي وادي دجلة، اللذين هربا من معسكر المنتخب، وغادرا دون إذن الجهاز الفني.









وقال بيان صادر عن الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، إن الأخير انتظر صدور قرار تحقيق دجلة برئاسة ماجد سامي مع الثنائي، لأكثر من 3 أيام، لكنه لم يصدر حتى الآن.









وأضاف البيان "بناء عليه تم اتخاذ القرار باستبعادهما، من قائمة المنتخب الوطني للشباب الذي يستعد لبطولة شمال افريقيا المقرر إقامتها بتونس في الفترة من 15 إلى 27 ديسمبر، بمشاركة المغرب والجزائر وتونس وليبيا، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا".







