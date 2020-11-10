مستشار المفتي: تجوز صلاة الفرض الفائت قبل الحاضر في هذه الحالة ..فيديو

أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة
أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة هي أن تصلي بعد كل فرض حاضر فرضا من الفوائت، فإذا صليت الظهر اليوم صل بعده ظهر من القديم.
و يجوز أداء الصلاة الفائتة بين الأذان والإقامة بدلا من سنة الفرض او تحية المسجد لأن الصلاة الفائتة أولى بكثير من النوافل، ومن دخل المسجد لأداء الصلاة بعد الأذان وقبل إقامة الصلاة فله أن يصلي ركعتين بنية السنة، منوها بأن هذه السنة تجزئه عن أداء ركعتي تحية المسجد.
هل قيام الليل يعوض الصلاة الفائتة
هل قيام الليل يعوض الصلاة الفائتة.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية فيس بوك .
وأوضح أمين الفتوى ، أن الصلاة الفائتة حتى نعوضها لابد أن نصليها مرة أخرى، كمن فاته الظهر، فلا يصلي ركعتي قيام ليل بنية أنه يعوض الظهر الذي فاته، بل عليه أن يصلي الظهر 4 ركعات، ولا يصلي قيام ليل أو سُنن بنية أن هذا يقضي ما فاته من فرائض.
وأضاف شلبي، أن الكثير يعتقد أنه إذا صلى سننا ونوافل فهو بذلك يعوض ما فاته من فرائض، موضحا أن هذا اعتقاد خاطئ لأن السنن لا تغني عن الفوائت إطلاقًا وإنما تصلى الفرائض كما هي.