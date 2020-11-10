مستشار المفتي: تجوز صلاة الفرض الفائت قبل الحاضر في هذه الحالة ..فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن قضاء الصلاة الفائتة يجوز قبل الصلاة الحاضرة إن كان هناك متسع من الوقت.





وأضاف "عاشور"، عبر البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على "فيس بوك"، أنه لو كان الوقت ضيقا بمعنى أنه لا يوجد وقت، إلا أن أصلي الصلاة الحاضرة، فهنا تصلي الحاضرة، ثم تأتي بالفائتة؛ لأنها أصلا تصلى قضاءً.



