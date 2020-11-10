تحصين 47 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في دمياط ..شاهد

شنت مديرية الطب البيطري في محافظة دمياط، حملة مكبرة لتحصين المواشي، وانتهت من تحصين نحو 47 ألف رأس ماشية، خلال فعاليات الحملة القومية ضد أمراض الحمى القلاعية الوادي المتصدع.





شملت الحملة تحصين رؤوس أبقار، إلى جانب الجاموس والأغنام والماعز، من خلال اللجان البيطرية المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة.





ومن جانبه صرح الدكتور إيهاب شكري، مدير مديرية الطب البيطري، إن اللجان المشتركة للتحصين والتسجيل والترقيم والإرشاد تجوب القرى ويشارك فيها أطباء على مستوى عال من الحرفية.





وأضاف شكري، أنه وجه بتكثيف الدعاية الإرشادية حول أهمية التحصين والتسجيل والترقيم، ونشر الوعي بين الفلاحين والمربين لإنجاح الحملة، والمحافظة على الثروة الحيوانية وتنميتها.





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