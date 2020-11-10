وفد مجلس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" في قنا

استعرض اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، اليوم الثلاثاء، مع المهندس محمد أحمد والمهندس محمد أسامة ممثلي المكتب الفني برئاسة مجلس الوزراء، و بحضور الدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة مشروعات المبادرة.





وعقب اللقاء توجه ممثلو المكتب الفني الى قري السمطا بحرى والسمطا قبلى وأبومناع غرب بمدينة دشنا وقرية العمرة بمدينة أبوتشت، لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين الذى عُقد فى سبتمبر الماضي رافقهما الدكتور علاء شاكر، ونجلاء حارس مسئول المشاركة المجتمعية بالمبادرة و رؤساء القرى المستهدفة.







أوضح الداودي، أن الزيارة تأتى ضمن مجموعة من الزيارات الميدانية التي تقوم بها الكوادر الفنية بالمكتب الفني لرئيس مجلس الوزراء فى عدد من المحافظات التي تُنفذ بها المبادرة للاطلاع ميدانيًا على الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة.





وأضاف، فضلًا عن سبل دفع العمل لإنهائها بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين و توفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والعمل علي خفض معدلات الفقر و توفير فرص عمل لائقة في تلك القري للمرأة المعيلة والشباب.





وأكد محافظ قنا، أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل بخطى متسارعة للانتهاء من مشروعات مبادرة حياة كريمة وفقا للجداول الزمنية المُحددة لها.





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