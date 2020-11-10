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برلمان

برلمانى: زيارة الرئيس لليونان تسهم في تبادل الخبرات بين البلدين

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:01 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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حسن رضوان
قال ممدوح عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما يسعى لتعزيز العلاقات المختلفة بين جميع الدول لتوفير مزيد من التعاون المشترك بين مصر والبلاد المختلفة.

وأكد "عمارة" لـ"صدى البلد"، أن زيارة الرئيس السيسى لدولة اليونان سيكون لها تاثير إيجابى على الاقتصاد المصرى فضلا عن تبادل الخبرات المختلفة بين البلدين التى تجعل مصر قادرة على إنتاج أفضل المنتجات ذات جودة ممتازة".


وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه مساء اليوم الي العاصمة أثينا لبدء زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان. 

وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان زيارة الرئيس إلى اليونان تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، بالإضافة الي المستوى الثلاثي مع قبرص، حيث من المنتظر ان تشهد الزيارة عقد مباحثات معمقة الرئيس مع رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية. 

وأضاف المتحدث الرسمي انه من المنتظر كذلك بحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

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