برلمانى: زيارة الرئيس لليونان تسهم في تبادل الخبرات بين البلدين

قال ممدوح عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما يسعى لتعزيز العلاقات المختلفة بين جميع الدول لتوفير مزيد من التعاون المشترك بين مصر والبلاد المختلفة.





وأكد "عمارة" لـ"صدى البلد"، أن زيارة الرئيس السيسى لدولة اليونان سيكون لها تاثير إيجابى على الاقتصاد المصرى فضلا عن تبادل الخبرات المختلفة بين البلدين التى تجعل مصر قادرة على إنتاج أفضل المنتجات ذات جودة ممتازة".







