التصالح حياة.. مبادرة لسداد رسوم جدية التصالح بالقرى الأكثر فقرًا في المنيا.. والمحافظ يتابع تنفيذ المبادرة

مُبادرة لسداد رسوم جدية التصالح بالقرى الأكثر فقرًا في المنيا

حصر 140 حالة لم تتقدّم لسداد جدية التصالح

تسديد الرسوم للدفعة الأولى بواقع 30 حالة

مُتابعة سير العمل في استقبال طلبات التصالح بمُخالفات البناء





تأتي 17 قرية بمحافظة المنيا ، ضمن مُبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لدعم القرى الأكثر احتياجًا لسداد مبالغ جدية التصالح فى مخالفات البناء للحالات التي لم تتقدم حتى الآن لسداد الجدية.





حيث تم حصر 140 حالة بتلك القرى لم يتقدم أصحابها بسداد جدية التصالح.





فمُبادرة التصالح حياة تأتي لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجًا





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وقامت المبادرة بتسديد الرسوم للدفعة الأولى والتي تضم 30 حالة بقريتي الامل والكمال بمركز المنيا تحت إشراف وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة صناع الخير ، وفريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية وشباب البرنامج الرئاسي لمؤسسة حياة كريمة.





وتضمنت معايير الاستحقاق والتي أعلنت عنها مؤسسة حياة كريمة عدة شروط، وهى أن يستوفى طالب التصالح الشروط القانونية التي نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها، وأن يكون طالب التصالح رب أسرة، وألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى سواء كانت "عقار - أرض - رصيد بالبنك - محال تجارية سيارة وغيرها".





كما تضمنت المعايير أن يكون طالب التصالح من محدودي الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم، مع ضرورة استيفاء كافة المستندات القانونية بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم، كما يجب أن يكون طالب التصالح متعثر في دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية





ومن جانبه شهد المحافظ اللواء أسامة القاضي بالمركز التكنولوجي لمدينة المنيا ، دفع رسوم جدية التصالح للدفعة الاولي من المستحقين ضمن مبادرة "التصالح حياة " والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد محمود أبوزيد ،العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا ، ممثلي مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير للتنمية .





وعقد المحافظ اجتماعا مع لجان التنمية المحلية والتي تم تشكيلها على المحافظة ، لتيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء للمواطنين غير القادرين بقرى حياة كريمة ، حيث تابع المحافظ مع اللجان أعمال حصر الأسر المستحقة.





كما كلف المحافظ نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، بمتابعة سير العمل في استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، بالمركز التكنولوجي بمركز أبو قرقاص



