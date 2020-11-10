AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الخدمات المالية: المعهد الإسباني سيقدم برنامج الماجستير في الشرق الأوسط.. فيديو

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:12 م
توقيع الاتفاقية
توقيع الاتفاقية
Advertisements
ندى رأفت
قال هشام رمضان المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ، إن هيئة الرقابة المالية وقعت اليوم اتفاقًا بين مصر ومعهد دراسات البورصة الإسباني لمنح الماجستير بالأسواق المالية ، مضيفًا أن برنامج الماجستير هو الأفضل في الوقت الحالي ، حيث يُعتمد على مستوى القارة الأوروبية ، بالإضافة أنه يتوافق مع متطلبات التشريعات للهيئات الرقابية في أوروبا .

وأضاف " هشام رمضان " في مداخلة هاتفية بفضائية " extra news "، أن هذا الاتفاق تم التجهيز له خلال عامًا ، حيث قومنا بالتفويض مع معهد دراسات البورصة الإسباني ، وتم اختيار هذا المعهد لأنه يُعتبر من أفضل المدارس الاقتصادية وإدارة الأعمال على مستوى العالم ، بالإضافة إلى أن لديه شراكة مع مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في المملكة المتحدة .

وتابع المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ،أن المعهد يقوم بتقديم نفقس برامج الماجستير في جامعة بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية ، وأيضًا في الجامعة الصينية ، وبالتالي تعتبر هذه أول مرة يقوم فيها المعهد الإسباني بتقديم هذا البرنامج في منطقة الشرق الأوسط ، وهذا يأتي في إطار تنفيذ أحد متطلبات تعديلات قانون سرعة المال الأخيرة .

وأشار " رمضان " ، إلى أن تعديلات قانون سرعة المال ترتكز على إنشاء بورصات العقود الآجلة ، والذي يتطلب خبرات مُعينة نادرة ، غير موجود في السوق المصري في الوقت الحالي ، وبالتالي هذا البرنامج يُعتبر إعداد لكوادر فنية مطلوبة لتفعيل عقود البورصات الآجلة فيما يسمى بالخبراء الصاعدين على تقييم وتفعيل هذه العقود بأنواعها المختلفة .

وأكد ، أن برنامج الماجستير الذي تم توقيعه اليوم يستمر لمدة 4 سنوات في منطقة الشرق الأوسط ، بحيث يكون الهدف منه بعد مرور هذه المدة ،أن يوجد تنصير للعملية التعليمية للبرنامج بصورة كٌلية بنسبة 100% ، فتكون البداية من خلال محاضرين دوليين من  إسبانيا  ومن الجامعات المختلفة في البرنامج ، ويكون 80% من الدراسة في مقر معهد الخدمات المالية في القرية الذكية ، و20% من خلال التعليم الإلكتروني " online " ، بالإضافة إلى توفير زيارات لمدة اسبوعين، لتدريب الطلاب المصريين عمليًا في "مدريد " .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة أسيوط: معهد تطوير وابتكار الدواء يمنح درجتي الماجستير والدكتوراه في صناعة الدواء

مصر تترأس اتحاد البورصات العربية.. محمد فريد: استحداث أدوات ومؤشرات مالية جديدة.. تطوير أنظمة التكنولوجيا.. وتسهيل استثمار المواطن عربي في أي ورقة مالية عربية

تعاون بين معهد الخدمات المالية والبورصة الإسباني لمنح درجة الماجستير في الأسواق المالية

برنامج ماجستير إسباني لتنمية مهارات العاملين في الأسواق المالية.. التدريب فى معهد الخدمات المالية بالقرية الذكية.. محمد عمران: تأهيل المشاركين لبيئة العمل من خلال استخدام Bloomberg ومحاكات التداول

ترشيحاتنا

هجوم أمريكي جديد على منظمة الصحة العالمية

حكم سجود السهو لمن أخطأ في قراءة سورة بعد الفاتحة؟ الإفتاء تجيب

آخر كلام .. وزير الرياضة: نهائي أفريقيا بين الزمالك والأهلي على إستاد القاهرة.. فيديو

بإطلالة مختلفة.. هدى المفتي تستعرض جمالها على إنستجرام

أخبار الرياضة.. الكاف يحسم الجدل بشأن حضور الجماهير نهائي الأبطال.. صفقة الأهلي الجديدة خالية من كورونا

نقابة المهن التمثيلية تكشف حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خبيث.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر.. أمراض عقلية تهدد حياة الناجين من كورونا

بإطلالة مختلفة.. هدى المفتي تستعرض جمالها على إنستجرام

بعد نفيها لشائعات الطلاق .. 10 صور رومانسية جمعت شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب