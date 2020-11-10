الخدمات المالية: المعهد الإسباني سيقدم برنامج الماجستير في الشرق الأوسط.. فيديو

هيئة الرقابة المالية وقعت اليوم اتفاقًا بين مصر ومعهد دراسات البورصة الإسباني لمنح الماجستير بالأسواق المالية ، مضيفًا أن برنامج الماجستير

هو الأفضل في الوقت الحالي ، حيث يُعتمد على مستوى القارة الأوروبية ، بالإضافة أنه يتوافق مع متطلبات التشريعات للهيئات الرقابية في أوروبا .





وأضاف " هشام رمضان " في مداخلة هاتفية بفضائية " extra news "، أن هذا الاتفاق تم التجهيز له خلال عامًا ، حيث قومنا بالتفويض مع معهد دراسات البورصة الإسباني ، وتم اختيار هذا المعهد لأنه يُعتبر من أفضل المدارس الاقتصادية وإدارة الأعمال على مستوى العالم ، بالإضافة إلى أن لديه شراكة مع مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في المملكة المتحدة .





و تابع المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ، أن المعهد يقوم بتقديم نفقس برامج الماجستير في جامعة بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية ، وأيضًا في الجامعة الصينية ، وبالتالي تعتبر هذه أول مرة يقوم فيها المعهد الإسباني بتقديم هذا البرنامج في منطقة الشرق الأوسط ، وهذا يأتي في إطار تنفيذ أحد متطلبات تعديلات قانون سرعة المال الأخيرة .





وأشار " رمضان " ، إلى أن تعديلات قانون سرعة المال ترتكز على إنشاء بورصات العقود الآجلة ، والذي يتطلب خبرات مُعينة نادرة ، غير موجود في السوق المصري في الوقت الحالي ، وبالتالي هذا البرنامج يُعتبر إعداد لكوادر فنية مطلوبة لتفعيل عقود البورصات الآجلة فيما يسمى بالخبراء الصاعدين على تقييم وتفعيل هذه العقود بأنواعها المختلفة .





وأكد ، أن برنامج الماجستير الذي تم توقيعه اليوم يستمر لمدة 4 سنوات في منطقة الشرق الأوسط ، بحيث يكون الهدف منه بعد مرور هذه المدة ،أن يوجد تنصير للعملية التعليمية للبرنامج بصورة كٌلية بنسبة 100% ، فتكون البداية من خلال محاضرين دوليين من إسبانيا ومن الجامعات المختلفة في البرنامج ، ويكون 80% من الدراسة في مقر معهد الخدمات المالية في القرية الذكية ، و20% من خلال التعليم الإلكتروني " online " ، بالإضافة إلى توفير زيارات لمدة اسبوعين، لتدريب الطلاب المصريين عمليًا في "مدريد " .

قال هشام رمضان المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ، إن