نقص المراعي وراء اندثار سفينة الصحراء في واحات الوادي الجديد

اعتاد أهالي الواحات في محافظة الوادي الجديد ، منذ القدم علي تربية الإبل والتي كانت تعتبر بمثابة وسيلة المواصلات الوحيدة التي تستطيع أن تسير وسط الدروب الصحراوية، فضلًا عن وجود الكلأ والمراعي الطبيعية وقتذاك بين السهول والهضاب التي تربى عليها دون أدنى تكاليف.





وتعتبر تربية ورعي الجمال بواحات الوادي الجديد من أقدم المهن التي عرفها السكان الأصليين والذين استوطنوها منذ ألاف السنين خاصة من الرومان الذين ازدهرت في عصورهم تلك المهنة ، خاصة ان تلك الحيوانات تلقب بسفينة الصحراء لتحملها الجوع والعطش وحرارة الجو والمناخ الجاف الذي تشتهر به الواحات .





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أول مشروع لتربية دودة القز وإنتاج الحرير على مستوى الشرق الأوسط في الوادي الجديد.. صور وفيديو يقول عبد الرحمن الجعبوب من قرية الدهوس ان مهنته الوحيده طوال حياته هي رعي الابل ، لان الجمل يعتبر من انسب الحيوانات التى يتم تربيتها فى الواحات على عكس حيوانات اخرى لم تنجح تربيتها مثل الجاموس الذى يربى فى محافظات الصعيد والدلتا لعدم تحمله درجات الحرارة المرتفعة، فالجمل يتحلى بالصبر وبتحمل المشقة والجوع والعطش كما انه يربى على الحشائش والنباتات البرية التى تنمو فى الصحراء كالعاقول والاتل والعبل وكلها نباتات تنمو فى الصحراء وفى مخرات الامطار والسيول





وأضاف أن مهنة رعي الابل اندثرت هذه الايام بسبب قلة المراعي وزراعة معظم المناطق الصحراوية ، وقلة الاعتماد علي الابل في زراعة الارض لظهور الالات الحديثة.





وأوضح أن الجمال قديما كانت تستخدم فى السفر وفى الاعمال الحقلية كما انها كانت الوسيلة الوحيدة للانتقال من الواحات الى المحافظات الاخرى قبل شق الطرق وظهور اختراع السيارات فضلا على انها كانت تسير على شكل قوافل لتنقل المنتجات الزراعية ، فكانت تحمل عليها محاصيل البلح والشعير والقمح والزيتون وغيرها من المنتجات التى كان اهالى الواحات يبيعونها في المحافظات الاخرى الا ان ظهور وسائل النقل الحديثة ادي الي اختفاء سفينة الصحراء.





وأكد الشيخ عبد الحسيب من قري غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة، أن الجمال كانت تستخدم في الماضي لاداء فريضة الحج والعمرة قاطعين بها الاف الكيلو مترات وما يبرهن على ذلك هو قيام الحجيج حتى الان برسم صور الجمل بجوار صور الطيارة والاتوبيس والباخرة على منازلهم فور عدوتهم من بيت الله الحرام وهى طقوس وعادات وتقاليد اعتاد اهالى الواحات عليها منذ مئات السنين.





وتابع أن أهالى محافظة الوادى الجديد، يقومون بتربية الجمال هذه الايام لحد الطلب فقط بقصد الاتجار فيها وبيعها الى الاسواق بمحافظات الصعيد كسوق اسنا بمحافظة الاقصر وسوق الجمال باسوان ,مشيرا الي أن أغلب المزارعين اتجهوا الى عمل حظائر خاصة بها لتربيتها وتسمينها بعد ان كانت ترعى فى المراعي وسط السهول والوديان الامر الذي ادي الي اندثار الابل .





وأكد محمود الهجان أن تربية الابل أصبحت مهنة صعبة وشاقة علي خلاف اطلاقها في المراعي فنجد أغلب المهتمين بتربيتها قاموا حاليًا بعمل حظائر لها علي خلاف طبيعتها وشراء الأعلاف لها وتسمينها وتكبيرها وبيعها الى التجار الذين يتوافدون كل فترة الى المحافظة او الذهاب بها للجزارين .





وأوضح أن الجمال لها فوائد كثيرة فيتم ذبحها لتؤكل لحومها ويستفاد من لبنها وبولها وجلودها للشفاء من عدد كبير من الامراض خاصة من الأمراض السرطانية حيث يستخدم بول ولبن الجمل للشفاء من العديد من الأمراض المستعصية .



