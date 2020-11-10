الأزهر في يوم.. الإمام الأكبر ينعى الدبلوماسي المناضل صائب عريقات.. والوكيل يجتمع بـ رؤساء المناطق لمناقشة تطوير التعليم قبل الجامعي

الأزهر اليوم

الأزهر ينعى الدبلوماسي المناضل صائب عريقات: قضى عمره في خدمة القضية

وكيل الأزهر يجتمع بـ رؤساء المناطق لمناقشة تطوير التعليم قبل الجامعي

علماء الأزهر لطلاب السويس : الشائعات من أخطر أسلحة الجماعات المتطرفة

مرصد الأزهر يحذر من تنامى خطر الجماعات الإرهابية فى إفريقيا





شهدت مشيخة الأزهر، خلال اليوم الثلاثاء، عدة أحداث وفعاليات مهمة، نرصد أبرزها في هذه السطور:





في البداية، نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ببالغ الحزن ومزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، الدبلوماسي الفلسطيني المناضل الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.





وأكد الأزهر الشريف أن الفقيد الراحل قضى عمره في النضال الدبلوماسي لخدمة القضية الفلسطينية، والدفاع عنها في المحافل الدولية، ومناهضة الاحتلال الصهيوني، والعمل على استعادة الحقوق الفلسطينية المغتصبة من خلال مسيرة طويلة في العمل السياسي والدبلوماسي.





وأعرب الأزهر الشريف عن خالص تعازيه إلى أسرة الفقيد والعالم العربي ودولة فلسطين الشقيقة وشعبها المناضل في وفاة الدكتور عريقات، داعيًا المولى -عز وجل- أن يسكنه فسيح جناته. و{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.





فيما عقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع رؤساء ‏المناطق الأزهرية، بحضور فضيلة الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ‏والدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، للوقوف على مستجدات العملية ‏التعليمية، ومناقشة خطة تطوير التعليم قبل الجامعي وتذليل ‏كافة العقبات التي تواجه المعلم والطلاب، فضلًا عن مناقشة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل النقل، ‏والشهادة الإبتدائية.‏





وقال وكيل الأزهر، إنه لابد من مضاعفة الجهود للارتقاء ‏بجودة التعليم الأزهري لمواكبة العصر مع الحفاظ على الهوية ‏الأزهرية والتراث، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير غرف للعزل، ‏حرصًا على سلامة الجميع.‏





وأكد الدكتور الضويني، على أهمية تكثيف جهود رؤساء المناطق في متابعة المعاهد بشكل مستمر، لتحقيق الاستقرار العام داخل المعاهد الأزهرية، مشددًا على أهمية دور ‏المعلم في توفير المناخ المناسب والملائم للطلاب، بما يضمن الارتقاء بالعملية التعليمية بالأزهر ‏.‏





وشهد التعليم قبل الجامعي بالأزهر ارتفاعا في أعداد المُتقدِّمين والمقبولين خلال الأعوام الأخيرة؛ حيث بَلَغَت ‏أعداد ‏هذا العام 2020/2021م في المرحلة الابتدائيَّة ما يزيد على (921723) طالبًا، وفي ‏مرحلة ‏رياض الأطفال ما يزيد على (110562) طالبًا.‏





وواصل أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني، من برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية المقام "بجامعة قناة السويس" بمحافظة الإسماعيلية، تحت عنوان "بالدين والعلم تبنى الأوطان".





وخلال كلماتهم بالندوات قال أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى: إن الشائعات ظاهرة من الظواهر الخطيرة التي تظهر في مجتمعنا المصري، وتعتبر من أخطر الأسلحة المدمرة للمجتمعات والأشخاص، فكم تسببت الشائعات في جرائم وقتلت أبرياء.





وأوضح أعضاء الفتوى بالأزهر أن الشائعات تساهم في إيقاع العداوة والبغضاء في لمجتمع، وتبث الرعب بين الأفراد وتغرس بذور الفتنة الطائفية وتنشر الحقد والكراهية وتهدد أمن المجتمع واستقراره؛ بل وتقتل روح الإبداع والإنتاجية لدى الشباب كصناع لمستقبل هذا الوطن وقيادات للمستقبل، مؤكدين أننا نعمل على زيادة الوعي الديني والثقافي لدي الشباب لتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة، والإشاعات المغرضة التي تبثها الجماعات المتطرفة بمجتمعاتنا، لما للشباب من دور كبير في بناء هذا الوطن، وصناعة نهضته وتقدمه.





وبين أعضاء الأزهر العالمي للفتوى أن الشريعة الإسلامية أمرت الناس باستشارة أهل الاختصاص في الشائعات التي ترتبط بأمن المجتمع، وقد حذرنا الله -سبحانه وتعالى- من نقل المعلومات قبل التثبت من صدقها ومصدرها، قال جل شأنه: "وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا"، «النساء: 83»، كما حذرنا رسول الله فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن العبد ليتكلم بالكلمة، ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق).





من جانبه، حذر مرصد الأزهر من تنامي خطر الجماعات الإرهابية في القارة الإفريقية؛ فرغم هذا التراجع النسبي في عدد العمليات إلا أن تلك الجماعات الإرهابية وسعت من عملياتها الإرهابية لتصل إلى دولٍ كانت بمنأى عن التهديدات الإرهابية، وفي مقدمتها تنزانيا؛ مما يكشف مساعي تلك التنظيمات لإعادة ترتيب صفوفها من جديد، مستغلةً الضعف الأمني في بعض البلدان الإفريقية، إضافة إلى طول الشريط الحدودي بين تلك البلدان وهشاشة القبضة الأمنية عليه.





وشهد شهر أكتوبر تراجعًا نسبيًا في العمليات الإرهابية بالقارة الإفريقية مقارنةً بالشهر الماضي؛ حيث سجل هذا الشهر 70 عملية إرهابية؛ أسفرت عن سقوط نحو 326 شخصًا وإصابة أكثر من 193 آخرين. وتواصل حركة الشباب الصومالية تكثيف عملياتها الإرهابية، لتكون هي الأكثر نشاطًا ودمويةً في القارة الإفريقية بتنفيذها نحو 38 عملية إرهابية في الصومال وكينيا بينهم 35 عملية إرهابية في الصومال فقط لتصبح الصومال هي الأكثر تضررًا، أسفرت تلك العمليات عن سقوط نحو 100 ضحية وإصابة ما يزيد عن 100 آخرين، بالإضافة إلى اختطاف 20 آخرين في الصومال. وفي المقابل أسفرت العمليات الأمنية التي تنفذها القوات الصومالية المدعومة من قبل قوات الأميصوم عن مقتل أكثر من 204 عنصر إرهابي واعتقال 11 آخرين.





أما بوكو حرام فقد تراجع عدد عملياتها الإرهابية مقارنة بالشهر الماضي؛ حيث نفذت نحو 12 عملية إرهابية في منطقة بحيرة تشاد بغرب القارة، وقد كان لنيجيريا النصيب الأكبر من هذه العمليات بواقع 10 عمليات إرهابية، أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 79 شخصًا وإصابة العشرات بالإضافة إلى اختطاف 17 آخرين.





وقد يكون هذا التراجع بسبب تناقص القاعدة الشعبية لهذه الجماعة بسبب زيادة وتيرة عمليات العنف العشوائي التي ترتكبها الجماعة ضد المدنيين الأبرياء. إضافة إلى العمليات الأمنية الموسعة التي تنفذها القوات النيجيرية وقوات تحالف غرب إفريقيا.



