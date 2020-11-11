جامعة عين شمس: أسبوع فصل من كلية الزراعة حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة.. والمتيني: مستعدون لمواجهة تطورات فيروس كورونا

تصعيد العقوبة: أسبوع فصل من الكلية حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة بزراعة عين شمس

رئيس جامعة عين شمس: مستعدون لمواجهة تطورات فيروس كورونا

جامعة عين شمس تطلق حملة توعية شاملة ضد فيروس كورونا

قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن العملية التعليمية تسير وفقًا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس، لافتا إلى أن هناك عقوبات على المخالفين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب أو العاملين بالكلية.

وأضاف عميد كلية الزراعة خلال تصريحاته لصدي البلد انه تم تصعيد عقوبة عدم الملتزمين بالكمامة الي الفصل اسبوع من الكلية منوها ان الكلية مستعدة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات .





وأكد الدكتور احمد أنه يتابع بشكل مستمر سير العملية التعليمية، مشيرا الي أنه تم رفع جميع المحاضرات إلكترونيًا بشكل منتظم دون أي خلل في سير العملية التعليمية .





وتم تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وتحت إشراف أ.د. نبيل المدني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تنظيم ندوة تثقيفية بعنوان التعريف بفيروس كورونا المستجد حاضر فيها كل من السيدة د. أميرة مرسي يوسف الأستاذ المساعد بكلية التمريض والسيدة د. نجية عزت سعيد المدرس بكلية التمريض.

وناقشت الندوة المعلومات المتعلقة بطرق انتقال فيروس كورونا وفترة حضانته وأعراضه وكيفية الوقاية منه والإجراءات الاحترازية الواجب مراعاتها مثل: غسل اليدين باستمرار وتجنب ملامسة الأسطح والأبواب وغيرها باليدين قدر المستطاع وارتداء الكمامة وتجنب أماكن التجمعات واستخدام المطهرات والكحول واستخدام المناديل عند الكحة والعطس والتخلص منها بطريقة صحيحة وعدم المصافحة والمعانقة والتزام المنزل عند ظهور أعراض وذلك للحد من انتشار الفيروس.





واجتمع الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بكل من الأستاذ الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزيرالتعليم العالى للأنشطة الطلابية، والدكتورة سامية عبده نائب مدير مستشفيات الجامعة والدكتور تامر راضى الأستاذ بكلية التجارة والدكتورة هبة شاهين رئيس قسم الاعلام بكلية الاداب ومديرة المركز الإعلامي بالجامعة والدكتورة غادة ابو الخير مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالجامعة وذلك لوضع خطة احترازية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.





وتشمل الخطة إطلاق حملة توعوية داخل الحرم الجامعى بالتعاون مع عدة جهات منها المجلس الأعلى للثقافة ودار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة والذي شدد فى تصريحات سابقة على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - ١٩" مؤكدًا أن الجامعة قد استعدت بالعديد من الإجراءات لمواجهة أي خطر قد يحدث خلال العام الدراسي في ظل استمرار انتشار الفيروس.





وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في كلمته خلال الاجتماع أنه لابد من التعايش مع فيروس كورونا المستجد ومواجهته من خلال توعية الطلاب، مضيفًا أن الحملة التوعوية الشاملة التى ستطلقها الجامعة ستتضمن الطلاب والعاملين ومن خلالها سيتم التعرض لتجارب حية من المجتمع الجامعى لمن تم إصابتهم بالفيروس وتعافوا ومدى معاناتهم للوصول للتعافى.





وأشار إلى أن الجامعة سوف تقوم بتنظيم مسابقات صغيرة وجوائز رمزية للطلاب والمشاركين وتوزيع T- shirts مطبوعاً عليها شعار الحملة.





وشدد الدكتور ايمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعى مضيفا ان الكمامة القماش مناسبة للاماكن المفتوحة والشوارع وان الدولة وفرتها على نطاق واسع موضحا ان الجامعة تعمل على تحفيز الطلاب علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية وذلك من خلال تنظيم مسابقة على هامش الحملة التوعوية لاختيار احسن كلية فى استقبال العام الدراسي الجديد.





وأضاف أن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع الدراسات العليا والنشر الدولى حتى تتمكن الجامعة من إحراز تصنيف دولى متقدم يتناسب مع مكانتها العلمية الكبيرة مؤكدا ان الجامعة بصدد عقد مسابقة للنشر بعنوان التسويق البحثى للتسويق للكورسات المتوفرة لدى الجامعة والتى تتيح للباحث خدمة المراجعة للأبحاث الدولية .





وأضافت الدكتورة سامية عبده نائب مدير مستشفيات الجامعة أنه تم تنظيم حملات توعوية داخل الجامعة، للطلاب والموظفين، من خلال فريق مكافحة العدوى بمستشفيات كلية الطب، مشيرة إلى أنه تم توزيع منشورات توعوية على الطلاب والموظفين حول الفيروس وكيفية تجنب الإصابة به.





وصرحت الدكتورة غادة أبو الخير مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بأن فريق العلاقات العامة بالجامعة سوف يشارك فى الحملة التوعوية التى تنظمها الجامعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد مؤكدة ان العمل على أرض الواقع داخل الحرم الجامعى اكثر تاثير على وعى الطلاب من الحملات المنتشرة عبر وسائل وسائل التواصل الاجتماعى .



