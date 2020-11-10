الديهي عن زيارة السيسي لليونان: علاقتنا مع أثينا تاريخية

علق الإعلامي نشأت الديهي، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اليونان قائلا:" هذه علاقات تاريخية بين البلدين".





وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج"بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية"ten"، اليوم الثلاثاء، أن هذه هي الزيارة الأولي الرسمية بعد كورونا بخلاف زيارة العزاء في أمير الكويت، لافتا إلى أن اليونان دولة حضارة تهتم بها معظم دول العالم.



