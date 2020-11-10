الديهي عن زيارة السيسي لليونان: علاقتنا مع أثينا تاريخية

علق الإعلامي نشأت الديهي، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اليونان قائلا:" هذه علاقات تاريخية بين البلدين".
وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج"بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية"ten"، اليوم الثلاثاء، أن هذه هي الزيارة الأولي الرسمية بعد كورونا بخلاف زيارة العزاء في أمير الكويت، لافتا إلى أن اليونان دولة حضارة تهتم بها معظم دول العالم.
وأشار الديهي إلى أن العلاقة بين مصر وقبرص واليونان لها أهمية خاصة بسبب الاتفاقيات البحرية التي حدثت أخيرا، مضيفا أن هناك قضايا أمنية مشتركة فيما يخص محاربة الإرهاب وحل الأزمة الليبية وتصدير الغاز المصري إلى أوروبا.