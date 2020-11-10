معامل الصحة المركزية تكثف جهودها للكشف المبكر عن إصابات كورونا.. فيديو

قالت الدكتورة نانسي الجندي رئيس الادارة المركزية بوزارة الصحة ، إن الوزارة ممثلة في الادارة المركزية قامت بتنظيم ورش عمل بداخلها محاضرات تجمع كل طوائف الشعب المصري من مختلف المحافظات .









وأضافت الجندي خلال مداخلة في غرفة الأخبار المذاعة علي قناة دي ام سى ، أنه من خلال هذه الورش نعطي الحضور من مختلف فئات الشعب المصري خبراتنا في التعامل مع فيروس كورونا و قمنا بتسليط الضوء علي الأخطاء التي حدثت حتى لا تتكرر .









الجندي ، ان هذه الورش تقوم بتمهيد كافة طوائف المجتمع حتى يكونوا مستعدين لمواجهة فيروس كورونا الثانية عندما تبدأ بالاضافة الي حضور يومين عملي داخل المعامل . وأوضحتحتىيكونوالمواجهة









وتابعت : هذه المحاضرات متاحة أون لاين حتي يستطيع الجميع الوصول إليها والاستفادة منها من خلال الشق العلمي .







