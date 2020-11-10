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معامل الصحة المركزية تكثف جهودها للكشف المبكر عن إصابات كورونا.. فيديو

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:05 م
نانسي الجندي
نانسي الجندي
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة نانسي الجندي رئيس الادارة المركزية بوزارة الصحة ، إن الوزارة ممثلة في الادارة المركزية قامت بتنظيم ورش عمل بداخلها محاضرات تجمع كل طوائف الشعب المصري من مختلف المحافظات .


وأضافت الجندي خلال مداخلة في غرفة الأخبار المذاعة علي قناة دي ام سى ، أنه من خلال هذه الورش نعطي الحضور من مختلف فئات الشعب المصري خبراتنا في التعامل مع فيروس كورونا و قمنا بتسليط الضوء علي الأخطاء التي حدثت حتى لا تتكرر .


وأوضحت الجندي ، ان هذه الورش تقوم بتمهيد كافة طوائف المجتمع حتى يكونوا مستعدين لمواجهة فيروس كورونا الثانية عندما تبدأ بالاضافة الي حضور يومين عملي داخل المعامل .


وتابعت : هذه المحاضرات متاحة أون لاين حتي يستطيع الجميع الوصول إليها والاستفادة منها من خلال الشق العلمي .


واستكملت : أنه تم اعتماد 61 معملا  لإجراء تحليل pcr و هناك 27 فرعا منها مخصصة لتحاليل السفر.

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