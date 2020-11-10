تعيين خالد عبد السميع وأحمد علي بمجلس إدارة المتحدة للكيماويات والمستحضرات الطبية "أكما"

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 252 الصادرة أمس الاثنين 9 نوفمبر 2020 قرار وزير قطاع الاعمال العام بتعيين المحاسب خالد مصطفى محمد عبد السميع والمهندس أحمد تامر محمد على عضوين بمجلس ادارة الشركة المتحدة للكيماويات و المستحضرات الطبية "أكما".
وأشار القرار الى تعيين العضوين السالف ذكرهما بدلا من المحاسب أحمد عمرو السيد عبد الرحمن و المهندس عادل عز الدين سعد عبد العظيم.
والتزمت الجهات المختصة بتنفيذ القرار منذ تحريره 14/10/2020.
وتعد شركة “أكما”، إحدى شركات الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية “ACDIMA”، حيث تمتلك الأخيرة نسبة 42.65% من أسهمها، مقابل 29% لشركة مصر للتأمين، و28% لشركة دالة البركة.
وتأسست “أكما” عام 1989 برأسمال 30 مليون جنيه، وبدأ تشغيل أول خطوطها عام 1991، وأنشئت الشركة “ACMA – COM” التجارية عام 2004 بهدف إنجاز الأعمال التى لا تتم من خلال النشاط الصناعى بالشركة، واستيراد منتجات تامة الصنع.
وأشار القرار الى تعيين العضوين السالف ذكرهما بدلا من المحاسب أحمد عمرو السيد عبد الرحمن و المهندس عادل عز الدين سعد عبد العظيم.
والتزمت الجهات المختصة بتنفيذ القرار منذ تحريره 14/10/2020.
وتعد شركة “أكما”، إحدى شركات الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية “ACDIMA”، حيث تمتلك الأخيرة نسبة 42.65% من أسهمها، مقابل 29% لشركة مصر للتأمين، و28% لشركة دالة البركة.
وتأسست “أكما” عام 1989 برأسمال 30 مليون جنيه، وبدأ تشغيل أول خطوطها عام 1991، وأنشئت الشركة “ACMA – COM” التجارية عام 2004 بهدف إنجاز الأعمال التى لا تتم من خلال النشاط الصناعى بالشركة، واستيراد منتجات تامة الصنع.