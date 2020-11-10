تعيين خالد عبد السميع وأحمد علي بمجلس إدارة المتحدة للكيماويات والمستحضرات الطبية "أكما"





وتأسست “أكما” عام 1989 برأسمال 30 مليون جنيه، وبدأ تشغيل أول خطوطها عام 1991، وأنشئت الشركة “ACMA – COM” التجارية عام 2004 بهدف إنجاز الأعمال التى لا تتم من خلال النشاط الصناعى بالشركة، واستيراد منتجات تامة الصنع.







نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 252 الصادرة أمس الاثنين 9 نوفمبر 2020 قرار وزير قطاع الاعمال العام بتعيين المحاسب خالد مصطفى محمد عبد السميع والمهندس أحمد تامر محمد على عضوين بمجلس ادارة الشركة المتحدة للكيماويات و المستحضرات الطبية "أكما".وأشار القرار الى تعيين العضوين السالف ذكرهما بدلا من المحاسب أحمد عمرو السيد عبد الرحمن و المهندس عادل عز الدين سعد عبد العظيم.والتزمت الجهات المختصة بتنفيذ القرار منذ تحريره 14/10/2020.وتعد شركة “أكما”، إحدى شركات الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية “ACDIMA”، حيث تمتلك الأخيرة نسبة 42.65% من أسهمها، مقابل 29% لشركة مصر للتأمين، و28% لشركة دالة البركة.