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اقتصاد

تعيين خالد عبد السميع وأحمد علي بمجلس إدارة المتحدة للكيماويات والمستحضرات الطبية "أكما"

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:30 م
الادوية
الادوية
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علياء فوزى
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 252 الصادرة أمس الاثنين 9 نوفمبر 2020 قرار وزير قطاع الاعمال العام بتعيين المحاسب خالد مصطفى محمد عبد السميع والمهندس أحمد تامر محمد على عضوين بمجلس ادارة الشركة المتحدة للكيماويات و المستحضرات الطبية "أكما". 


وأشار القرار الى تعيين العضوين السالف ذكرهما بدلا من المحاسب أحمد عمرو السيد عبد الرحمن و المهندس عادل عز الدين سعد عبد العظيم.


والتزمت الجهات المختصة بتنفيذ القرار منذ تحريره 14/10/2020. 


وتعد شركة “أكما”، إحدى شركات الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية “ACDIMA”، حيث تمتلك الأخيرة نسبة 42.65% من أسهمها، مقابل 29% لشركة مصر للتأمين، و28% لشركة دالة البركة.


وتأسست “أكما” عام 1989 برأسمال 30 مليون جنيه، وبدأ تشغيل أول خطوطها عام 1991، وأنشئت الشركة “ACMA – COM” التجارية عام 2004 بهدف إنجاز الأعمال التى لا تتم من خلال النشاط الصناعى بالشركة، واستيراد منتجات تامة الصنع.


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