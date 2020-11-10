أحمد موسى: زاهي حواس عالم آثار رفع رأس مصر عالميا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن زاهي حواس من الرجال الذين رفعوا رأس مصر عالميا، مضيفا أنه عالم أثار كبير في العالم. أثار





وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن له محاضرات كبيرة في مختلف دول العالم يدفع فيها 10 الاف الدولارات، مشيرا إلى أنه رجل يستحق الإشادة والتكريم الحقيقي.





وأكد مقدم برنامج على مسئوليتي، أن مصر بها علماء رائعين وفي مقدمتهم الدكتور زاهي حواس الذي قدم الكثير في مجال الأثار، معبرا عن عميق تقديره واحترامه لحواس.





جدير بالذكر أن المتحف المصري بميدان التحرير شهد، أمس السبت، احتفالية لتكريم عالم الآثار المصرية د.زاهي حواس، عن مجمل أعماله في الحفاظ والكشف عن الآثار، بحضور لفيف من المثقفين والسياسيين والأثريين و عدد كبير من سفراء الأجانب في مصر.





وقام د.خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ود.ميرسولاف فارتا، عميد كلية الآثار بجامعة «تشاليز »التشيكية، بتقديم الكتب التذكارية الصادرة عنه من قبل الجامعة في جمهورية التشيك خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة السياحة و الآثار ، حيث أصدرت 3 كتب تتضمن علاقة 120 عالم آثار من مختلف أنحاء العالم بـ«حواس» خلال رحلتهم المهنية في مصر.



