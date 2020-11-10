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وزير الخارجية الأسبق: زيارة السيسي لليونان تعكس متانة العلاقات بين البلدين.. فيديو

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:21 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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ندى رأفت
قال السفير محمد عبد الحكيم مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن توقيت زيارة الرئيس " السيسي " اليوم ليونان ، تأتي في وقت شديد الأهمية في ضوء التطورات الخاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ،  وأهمية تكثيف الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف في ذلك المنطقة . 

وأضاف " محمد عبد الحكيم " في مداخلة هاتفية بفضائية " إكسترا نيوز " ، أن زيارة " السيسي " لليونان اليوم ، تعكس العلاقات  الوطيدة  القائمة بين مصر واليونان ، انطلاقًا من الاعتبارات التاريخية ، والاعتبارات الخاصة بالجغرافيا .

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إلى أن هذه العلاقات  شهدت فترة متميزة بين البلدين خلال الـ 6 أعوام الماضية ،والتي تنعكس بالإيجاب على تدعيم وتوثيق العلاقات بين مصر واليونان ، في مختلف المجالات ، السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية ، بالإضافة إلى العلاقة الوطيدة في مجال الطاقة .

وأوضح " عبد الحكيم " ، أن آلية التعاون الثلاثي الذي تم بين مصر وقبرص واليونان التي تسليمها في نوفمبر لعام 2014 ، سوف تكون حاضرة في مباحثات التي سيجريها الرئيس " السيسي " مع رئيسة الجمهورية اليونانية غدًا ، ومع رئيس الوزراء اليوناني ، ورئيس البرلمان القبرصي ، ومجموعة من المسئولين .

وأكد أن هذه الألية تهدف في المقام الأول إلى دعم العلاقات بين الدول الثلاثة ، مصر واليونان وقبرص ، في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية ، مشيرًا  إلى أن اتفاق الدولة الثلاثة على تدعيم العلاقات بينهم في مجال الطاقة ، بداية من منظمة بين الشرق البحر الأبيض المتوسط ، التي أُعلن عن قيامها في شهر " سبتمبر " الماضي ، والتي تضم مصر واليونان وقبرص وإيطاليا ، والأردن ، والسلطة الفلسطينية .

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