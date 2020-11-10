سبوتيفاي تستحوذ على شركة استضافة المدونات الصوتية ميجا فون مقابل 235 مليون دولار

استحوذت شركة "سبوتيفاي" الأمريكية، عملاق خدمات الموسيقى الرقمية عبر الإنترنت، على شركة "ميجا فون" المتخصصة في خدمات استضافة المدونات الصوتية عبر الإنترنت "بود كاست"، في صفقة بلغت قيمتها 235 مليون دولار أمريكي، بحسب ما كشفته مصادر قريبة من الشركتين.





ولن تؤثر الصفقة على محتوى الـ"بودكاست" الخاص بخدمة "سبوتيفاي" - التي تستضيف بالفعل برامجها على خدمة "ميجا فون" - لكن هذا يعني أن المزيد من البرامج الصوتية سيكون لها حق الوصول إلى تقنية إدراج الإعلانات المملوكة لشركة "سبوتيفاي" التي تسمى "إدراج الإعلانات في البث"، والتي تعمل بشكل مشابه لإعلانات البودكاست الديناميكية النموذجية، والتي يتم استهدافها بناءً على المستمع.





وفي حالة "سبوتيفاي"، يتم إدراج الإعلانات في الوقت الفعلي بدلًا من تبديلها قبل الاستماع، مما يعني أن نظام "سبوتيفاي" يتخذ قرارات في الوقت الفعلي بشأن الإعلانات التي يجب أن يسمعها مستمع معين بناءً على بياناته وأيضًا بناءً على أهداف الصفقات الإعلانية المختلفة التي تبرمها "سبوتيفاي" حاليًا.





وبحسب الصفقة، ستتمكن جميع المدونات الصوتية المستضافة حاليًا على "ميجا فون" من الوصول إلى تقنية "إدراج الإعلانات في البث" عند اتمام الصفقة.





يشار إلى أن "ميجافون" تستضيف أكثر من 5500 برنامج صوتي لكبار الناشرين مثل "سليت" و"آي هارت ميديا" و"ديزني" و"فوكس ميديا".

ويأتي هذا الاستحواذ بعد صفقات كبيرة أخرى لشركة "سبوتيفاي"؛ بما في ذلك "جيمليت ميديا" مقابل 200 مليون دولار، و"باركاست" مقابل 56 مليون دولار، و"ذا رينجر" مقابل 196 مليون دولار، و"أنكور" مقابل 140 مليون دولار.



