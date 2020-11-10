مستشار المفتي للأزواج: بلاش نحلف بالطلاق كتير.. فيديو



وأوضح «عاشور» خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين، أن يمين الفور كأن يحلف الزوج على زوجته ألا تركب سيارته، فيقع هذا اليمين إذا ركبت على الفور، أما إذا ركبت بعد الحلف بيومين أو ثلاثة فلا يقع لأن الزوج كان يقصد بيمينه هذه منعها من ركوب السيارة في ذلك الوقت فقط.



ما هو يمين الفور ؟ من جانبه أكد الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، أن يمين الفور هو: أن يحلف الرجل على زوجته بفعل شىء أو تركه فى ظروف معينة وحالة معينة وهيئة معينة ثم يزول هذا الشىء فيسمح لها بعد ذلك بفعل هذا الأمر.

وقال وسام، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية، إن الحنفية يسمونه «يمين الفور»، أما المالكية فيسمونه «بساط اليمين». وقال وسام، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية، إن الحنفية يسمونه «يمين الفور»، أما المالكية فيسمونه «بساط اليمين».



وأوضح وسام أنه إذا رجع الرجل فى يمينه ففى هذه الحالة لا يعتبر أنه حنث فى اليمين لأن سبب الغضب الذي كان يؤثر فيه فى هذا الوقت زال فزال السبب الذي ترتب على تلك اليمين. وأوضح وسام أنه إذا رجع الرجل فى يمينه ففى هذه الحالة لا يعتبر أنه حنث فى اليمين لأن سبب الغضب الذي كان يؤثر فيه فى هذا الوقت زال فزال السبب الذي ترتب على تلك اليمين.

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن المقصود بـ«يمين الفور عند الحنفية أو بساط اليمين عند المالكية» هو: أن يحلف الرجل على زوجته بفعل شىء أو تركه فى ظروف معينة وحالة معينة وهيئة معينة ثم يزول هذا الشىء فيسمح لها بعد ذلك بفعل هذا الأمر.