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أخبار العالم

أردوغان يبعث رسالة شكر إلى ترامب.. ماذا قال فيها؟

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:26 م
صدى البلد
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حسام رضوان
بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.


وبحسب وكالة "أناضول" التركية، بعث أردوغان ببرقية إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب شكره خلالها على جهوده الصادقة في سبيل تطوير العلاقات التركية الأمريكية على أساس المصلحة والقيم المشتركة.


وقال أردوغان لترامب في رسالته:"تطوير الصداقة التاريخية والتحالف بين بلدينا ضرورة تقتضيها مصالحنا المشتركة، وسنبذل جهودا بهذا الخصوص في الفترة المقبلة".


وكان أردوغان بعث برسالة تهنئة مفاجئة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية على حساب المنتهية ولايته دونالد ترامب.


وقال أردوغان موجها حديثه إلى بايدن:"واثق أن روابط التعاون والتحالف القوية بين بلدينا ستواصل تقديم إسهامات مصيرية للسلام العالمي".


وأضاف:" التحديات العالمية والإقليمية التي تعترضنا اليوم تحتم علينا السعي لمواصلة تطوير وتعزيز علاقاتنا القائمة على أساس المصالح والقيم المشتركة".


وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم قال إن تركيا لن تقدم التهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلا بعد إعلان النتائج بشكل رسمي.


ومن المتوقع أن تشهد العلاقات بين أنقرة وواشنطن توترات عديدة خلال رئاسة بايدن، الذي تعهد بدعم المعارضة التركية لحين إسقاط أردوغان.

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