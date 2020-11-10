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رياضة

تصريحات عنصرية.. استقالة رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:24 م
جريج كلارك
جريج كلارك
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إسماعيل محمود
تقدم جريج كلارك، رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء باستقالته من منصبه.

استقالة كلارك جاءت بعد الانتقادات العنيفة التي وجهت له بعد تصريحاته العنصرية خلال الاجتماع مع لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا أمام أعضاء البرلمان.

وتحدث كلارك بشكل غير لائق عن الأقليات، حيث وصف اللاعبين ذوي البشرة السمراء بالملونين، ليتقدم بعد ذلك باعتذار عن ذلك الأمر، لكنه لم يكن كافيًا ولم يوقف الانتقادات التي وجهت له.

وسيتولى بيتر مكورميك رئاسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشكل مؤقت خلفًا لـ كلارك.

وتولى كلارك رئاسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم منذ عام 2016.

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