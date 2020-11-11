دراسة: القيام بهذا العمل في الشتاء يقلل الإصابة بفيروس كورونا

وأكد الباحثون، ان الفكرة هي أن إبقاء النوافذ مفتوحة يسمح للهواء الذي يحمل الفيروس أن يحل محل الهواء النقي بانتظام، وهو ما يقلل من فرص انتقال فيروس كورونا للغير مصابين به.





وافادت البروفيسورة ليندا بولد الخبيرة في الصحة العامة بجامعة إدنبرة، إن تغيير الهواء في الغرفة عن طريق إبقاء النافذة مفتوحة ليلًا ونهارًا يمكن أن يحدث فرقًا في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد و الإصابة به.



