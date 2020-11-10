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ديني

مستشار المفتي للزوج "قولها روحي على أهلك وبلاش طلاق".. فيديو

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:01 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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محمد شحتة
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن رجولة الرجل تظهر وقت التحكم في النفس وعدم التلفظ بألفاظ الطلاق لزوجته.

وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن الطلاق هو ابغض الحلال عند الله ورغم أنه ذكر في القرآن عدة مرات إلا أن الله لم يأمرنا بالتلفظ بألفاظ الطلاق بل الابتعاد عنها، إلا حينما تستحيل العشرة.

وأشار إلى أن للرجل أن يطلب من زوجته أن تغادر المنزل بدلا من التلفظ بألفاظ الطلاق، قائلا "قولها روحي لبيت أهلك".

وأكد أن المرأة لو استفزت الرجل فاضطر إلى التلفظ بالطلاق فهي شريكة في المسألة إن انهارت الأسرة، مناشدا الزوجات ألا يغضبوا الأزواج ويستفزونهم فهي بذلك تساعد الشيطان على زوجها.

أسباب تؤدي إلى الطلاق
كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن أسباب الطلاق والانفصال في المجتمع.

وقال جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن الجانب الاقتصادي هو الذي يهدم الأسرة بنسبة 60% ويؤدي إلى الطلاق.

وأضاف جمعة، أن الجانب الاقتصادي يتسبب في النكد والانفصال، ونسبة الانفصال بسببه كبيرة جدا، منوها أن السبب الثاني في الانفصال هو تدخل الأهل.

وأشار إلى أن تعلق الشاب أو الفتاة بأهله؛ يؤدي إلى تدخل الأهل في العلاقة الزوجية، ومن ثم تبدأ المشاحنات التي تؤدي إلى الانفصال.

وأوضح، أن عدم التواؤم والتوافق بين الزوجين؛ يحل في المرتبة الثالثة من أسباب الإنفصال، لافتا إلى أن عدم الإنجاب يقلق المرأة جدا ويأتي في المرتبة الرابعة من أسباب الطلاق، وقليل من ينجو من هذه المسألة ويتغلب الحب على عدم الإنجاب.

ونوه الى أن السبب الخامس من أسباب الطلاق، هو الشئ الطارئ على الحياة الزوجية، مثل حادث يؤدي إلى العجز، أو الإفلاس، أو الإصابة بالجنون، أو تعلق أحدهما بأخر فيؤدي إلى الانفصال.

وقال إن الأمر السادس، وهو الإنترنت، وأصبح هذا الأمر سببا مستقلا ومهما جدا لدرجة أنه يتقدم في الترتيب حاليا لأسباب الانفصال. 

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