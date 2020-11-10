مستشار المفتي للزوج "قولها روحي على أهلك وبلاش طلاق".. فيديو

وأكد أن المرأة لو استفزت الرجل فاضطر إلى التلفظ بالطلاق فهي شريكة في المسألة إن انهارت الأسرة، مناشدا الزوجات ألا يغضبوا الأزواج ويستفزونهم فهي بذلك تساعد الشيطان على زوجها.

أسباب تؤدي إلى الطلاق

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن أسباب الطلاق والانفصال في المجتمع.





وقال جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن الجانب الاقتصادي هو الذي يهدم الأسرة بنسبة 60% ويؤدي إلى الطلاق.





وأضاف جمعة، أن الجانب الاقتصادي يتسبب في النكد والانفصال، ونسبة الانفصال بسببه كبيرة جدا، منوها أن السبب الثاني في الانفصال هو تدخل الأهل.





وأشار إلى أن تعلق الشاب أو الفتاة بأهله؛ يؤدي إلى تدخل الأهل في العلاقة الزوجية، ومن ثم تبدأ المشاحنات التي تؤدي إلى الانفصال.





وأوضح، أن عدم التواؤم والتوافق بين الزوجين؛ يحل في المرتبة الثالثة من أسباب الإنفصال، لافتا إلى أن عدم الإنجاب يقلق المرأة جدا ويأتي في المرتبة الرابعة من أسباب الطلاق، وقليل من ينجو من هذه المسألة ويتغلب الحب على عدم الإنجاب.





ونوه الى أن السبب الخامس من أسباب الطلاق، هو الشئ الطارئ على الحياة الزوجية، مثل حادث يؤدي إلى العجز، أو الإفلاس، أو الإصابة بالجنون، أو تعلق أحدهما بأخر فيؤدي إلى الانفصال.



