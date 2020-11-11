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تعليم

إعلام القاهرة تنظم ورشة تدريبية للطلاب ... تعرف على طريقة التسجيل بها ومميزات الاشتراك

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:00 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت كلية إعلام القاهرة ، برعاية أ.د محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة و أ.د هويدا مصطفى عميدة الكلية ، عن تنظيم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، جاء ذلك بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني وبدعم من الاتحاد الأوروبى.

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كما نوهت الكلية عن موعد الورشة التدريبية " للتوعية بمكافحة العنف ضد المرأة " ، يومى الأحد الموافق ١٥ والاثنين الموافق ١٦ من نوفمبر بقاعة المؤتمرات بالكلية.

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يأتى ذلك إضافًة إلى ذلك تمنح كلية الاعلام ، المشاركين فى الدورة التدريبية شهادة معتمدة من الوحدة والمركز الثقافى البريطانى .

كما أن التسجيل بالورشة يجب على الطلاب التوجه الى وحدات الخدمات الطلابية بالدور الأول يومى الأربع والخميس ، او بإرسال صورة البطاقة والكارنيه على رسايل الصفحة للطلاب المهتمين بالشأن فقط .

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