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ديني

الإفتاء للمأذونين: "تريثوا في إنهاء إجراءات الطلاق".. فيديو

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:39 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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محمد شحتة
وجه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، رسالة للمأذونين الشرعيين، أن يتريثوا في إنهاء إجراءات الطلاق وأن يحرصوا على الصلح بين الأزواج والزوجات، منوها بأن كثيرا منهم بالفعل يقوم بذلك.


وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن الأمر  بحاجة إلى التوعية وخاصة للشيوخ ألا يتحدثوا ويفتوا في مسائل الطلاق بسرعة أو بدون فهم وإدراك لأبعاد المسألة حياتيا وفقهيا.


وقال مستشار المفتي، إن رجولة  الرجل تظهر وقت التحكم في النفس وعدم التلفظ بألفاظ الطلاق لزوجته، منوها بأن الطلاق هو أبغض الحلال عند الله ورغم أنه ذكر في القرآن عدة مرات إلا أن الله لم يأمرنا بالتلفظ بألفاظ الطلاق بل الابتعاد عنها، إلا حينما تستحيل العشرة.


وأشار إلى أن للرجل أن يطلب من زوجته أن تغادر المنزل بدلا من التلفظ بألفاظ الطلاق، قائلا "قولها روحي لبيت أهلك".

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