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اقتصاد

تعرف على سعر العملات العربية اليوم 11-11-2020

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:03 ص
سعر العملات العربية
سعر العملات العربية اليوم الاربعاء
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قسم الاقتصاد
ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 48.62 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع.


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وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.07 جنيه للشراء و 4.18جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع .


ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.33 جنيه للشراء 41.66جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.71 جنيه للشراء و22.17جنيه للبيع .

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.61 جنيه للشراء و 40.80 جنيه للبيع .


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