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حوادث

مصرع شخص وإصابة 25 آخرين في انقلاب أتوبيس بطريق القصير

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:41 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

لقى شخص مصرعه وأصيب 25  آخرون فى حادث انقلاب أتوبيس بعد كيمن مدينة القصير ب2 كيلو حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى القصير وتولت النيابة التحقيق.


كانت تلقت شرطة النجدة بالبحر الأحمر إخطارا بانقلاب أتوبيس بعد كمين القصير ب2 كيلو وأسفر عن وفاة شخص واصابة 18 آخرين حتى الآن حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصير المركزى.


وجه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بتقديم كافة الخدمات الطبية وإعداد تقرير مفصل عن حالة المصابين وتقديم الخدمات الطبية المطلوبة مع رفع درجة الطوارئ بمستشفى القصير .

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