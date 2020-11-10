شاهد.. أفضل نسخة معدلة للسيارة فولكس فاجن جيتا 1992

تعتبر السيارة جيتا

من أفضل السيارات التي يتم تعديلها ،و مشهورة ، وهي من التراثات العتيقة ، التى تنطلق

فى جميع انحاء العالم و المعروفة بـ معشوقة الشباب منذ أوائل التسعينات، والتي أخذت الكثير

من التعديلات عبر العصور فى فئتها للشباب وهى فولكس فاجن "جيتا" موديل

1992

.

وأصبحت السيارة فولكس

فاجن "جيتا" موديل 1992 من اشهر السيارات فى التعديلات لتغير الكثير من أشكال

الهيكل الخارجي ،والمحرك بتبديله الى اخر ليكون بسرعة عالية لتخوض بعض السباقات المعروفة

بـ سباقات الشوارع الداخلية .





ونشرت بعض صفحات

السوشيال ميديا تعديل جديد لسيارة "جيتا" موديل 1992 بتقنية عالية و تعديلات

رهيبة بتحديثات الموديلات الحديثة و تستحوذ على افضل عجلة قيادة المزودة بالتحكم .





وزودت السيارة

"جيتا" موديل 1992 ببعض الشاشات

الحديثة وتتمتع السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي مزود بسبع سرعات، وتحصل على فتحة سقف

كهربائية.





وتستمد السيارة بمحرك

1.4 tsi 4 سلندر قوة 150 حصان ويبلغ عزم للدوران

200 نيوتن وتتسارع السيارة "جيتا" من 0 الى 100 فى خلال 10 ثوانى.





كما تاتى السيارة

بمصابيح ليد امامية بشكل جديد ومن الخلف بها اشارات ليد نحيفة، ويبدو ايضا ان السيارة

تحت التعديلات المرغوب بها حتى الان، لتكون من أبرز السيارات القديمة الانيقة.