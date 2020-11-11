حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 11/11 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي. يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، أبرز توقعات الأبراج اليوم الأربعاء11





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الحمل من21/3 إلى 20/4 عاطفيا وعائليا: هناك ارتباطات ومسئوليات ووعود تصر اليوم على أن تفي بها. مهنيا: القمر في منزل العمل يمنحك كل الطاقة اللازمة لإنجاز أعمالك على أكمل وجه.





الثور من 21/4 إلى 21/5 عاطفيا: القمر في منزل الحب يملأ قلبك بمشاعر أخاذة. مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. اليوم تظهر أفكارك وآراءك بصورة أفضل وتتحرك بثقة أكبر.





الجوزاء من 22/5 إلى 21/6 مهنيا وماليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك اليوم أن تنتبه ولا تغامر. عاطفيا وعائليا: ينصحك الفلك بمراجعة نفسك بصدق، ولا تصدق الشائعات وتجنب العناد.





السرطان من 22/6 إلى 22/7 عاطفيا وعائليا: تؤثر في الأهل والأخوة والأحباب بلباقتك وبلاغتك وترغب في الخروج والانطلاق. مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك تنجح اليوم في كل مباراة ذهنية وتحسن التعبير.









الأسد من 23/7 إلى 22/8 مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وقد يصيبك اليوم ببعض التشوش.. حاول أن تراجع أفكارك إذا أردت إصلاحا لشئونك المهنية والمادية. عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك بالموضوعية واللباقة كي تبلغ هدفك.









العذراء من 23/8 إلى 22/9 عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمدك اليوم باللياقة والتألق والتأييد. مهنيا وماليا: الشمس وعطارد داعمان ويمدانك بالحماس والحيوية.. اعتمد على ذلك لتجمع الكل على هدف واحد.









الميزان من 23/9 إلى 22/10 مهنيا واجتماعيا: اليوم مثالي للتأمل والمراقبة ومراجعة الماضي وتساعدك الأفلاك على التوصل لنتائج مهمة، فقط اعمل في صمت. عاطفيا وعائليا: قد تستجد أمور خاصة بالعائلة وتتضح الرؤية أمامك بالنسبة لمشاكل عالقة.









العقرب من 23/10 إلى 22/11 عاطفيا وعائليا: القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لتتقاسم مع الزملاء والأصدقاء نشاطات مشتركة وأوقات مفيدة. مهنيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في برجك يساعدانك على تصنيف مشاكلك جيدا وتحسن توجيه قدراتك لحلها.









القوس من 23/11 إلى 21/12 عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. فينوس في منزل الأصدقاء تدعمك وتمنحك سحرا وتأثيرا. مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. اليوم كن مثابرا ولا تفقد صبرك إذا تعطلت أمور أو إذا شعرت بالإحباط.





الجدي من 22/12 إلى 20/1 ماليا ومهنيا: تتمتع اليوم ببصيرة رائعة ترشدك إلى الطريق السليم. اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الحظ يدفعك نحو المغامرة وتتواصل بصورة أفضل مع من حولك.









الدلو من 21/1 إلى 19/2 مهنيا وماليا: قد تنكشف لك أسرار خاصة بالمال أو العمل وقد تتاح أمامك اليوم فرص عليك أن تغتنمها. عاطفيا: فينوس في منزل الحظ ترفع معنوياتك وتمنحك نشاطا ويقظة وقدرة على التواصل مع من تحب.







