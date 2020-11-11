AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 11/11 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، أبرز توقعات الأبراج اليوم الأربعاء11-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

اقرأ إيضا..


الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا وعائليا: هناك ارتباطات ومسئوليات ووعود تصر اليوم على أن تفي بها.
مهنيا: القمر في منزل العمل يمنحك كل الطاقة اللازمة لإنجاز أعمالك على أكمل وجه.

الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا: القمر في منزل الحب يملأ قلبك بمشاعر أخاذة.
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. اليوم تظهر أفكارك وآراءك بصورة أفضل وتتحرك بثقة أكبر.

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك اليوم أن تنتبه ولا تغامر.
عاطفيا وعائليا: ينصحك الفلك بمراجعة نفسك بصدق، ولا تصدق الشائعات وتجنب العناد.

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا وعائليا: تؤثر في الأهل والأخوة والأحباب بلباقتك وبلاغتك وترغب في الخروج والانطلاق.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك تنجح اليوم في كل مباراة ذهنية وتحسن التعبير.


الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وقد يصيبك اليوم ببعض التشوش.. حاول أن تراجع أفكارك إذا أردت إصلاحا لشئونك المهنية والمادية.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك بالموضوعية واللباقة كي تبلغ هدفك.


العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمدك اليوم باللياقة والتألق والتأييد.
مهنيا وماليا: الشمس وعطارد داعمان ويمدانك بالحماس والحيوية.. اعتمد على ذلك  لتجمع الكل على هدف واحد.


الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا واجتماعيا: اليوم مثالي للتأمل والمراقبة ومراجعة الماضي وتساعدك الأفلاك على التوصل لنتائج مهمة، فقط اعمل في صمت.
عاطفيا وعائليا: قد تستجد أمور خاصة بالعائلة وتتضح الرؤية أمامك بالنسبة لمشاكل عالقة.


العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا وعائليا: القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لتتقاسم مع الزملاء والأصدقاء نشاطات مشتركة وأوقات مفيدة.
مهنيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في برجك يساعدانك على تصنيف مشاكلك جيدا وتحسن توجيه قدراتك لحلها.


القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. فينوس في منزل الأصدقاء تدعمك وتمنحك سحرا وتأثيرا.
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. اليوم كن مثابرا ولا تفقد صبرك إذا تعطلت أمور أو إذا شعرت بالإحباط.

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
ماليا ومهنيا: تتمتع اليوم ببصيرة رائعة ترشدك إلى الطريق السليم.
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الحظ يدفعك نحو المغامرة وتتواصل بصورة أفضل مع من حولك.


الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وماليا: قد تنكشف لك أسرار خاصة بالمال أو العمل وقد تتاح أمامك اليوم فرص عليك أن تغتنمها.
عاطفيا: فينوس في منزل الحظ ترفع معنوياتك وتمنحك نشاطا ويقظة وقدرة على التواصل مع من تحب.


الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا: إذا كنت متزوجا استمع للطرف الآخر وكن عادلا ولا تبخسه قدرهه.
مهنيا وماليا: ينصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك وحاول أن تستدعي اليوم كل ما لديك من قدرة على ضبط النفس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حظك اليوم الخميس 1 - 10 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم الجمعة 2 - 10 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم الخميس 8 - 10 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم الخميس 29 - 10 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 11/5 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

ترشيحاتنا

لجنة طبية في بريطانيا تحذر من التسرع في تطعيم الملايين بلقاح كورونا

رئيس لجنة مكافحة كورونا: بدء العد التنازلي للقضاء على الفيروس فى هذا الموعد

بايدن يكشف عن قرار جديد سيتخذه فور تسلمه السلطة

مبروك عطية يكشف عن أغرب واقعة سؤال وردت إليه على الإطلاق.. فيديو

أمطار رعدية غزيرة وبرق في سماء الكويت.. والداخلية توجه تحذيرًا للمواطنين

لو مكتوب لي أتحبس موافق.. تعليق ناري من حمو بيكا بشأن أزمته مع هاني شاكر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفاحة المواليد.. اعتقال ممرضة بتهمة قتل الأطفال داخل الحضانة يثير الفزع في بريطانيا

شاهد .. مرسيدس EQS 2022 ذات الدفع الرباعى الجديدة

بايدن ينتقد سلوك ترامب ويصفه بـ «المحرج» في رسالة ساخرة منه.. فيديو