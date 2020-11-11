حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 11/11 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، أبرز توقعات الأبراج اليوم الأربعاء11-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
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الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا وعائليا: هناك ارتباطات ومسئوليات ووعود تصر اليوم على أن تفي بها.
مهنيا: القمر في منزل العمل يمنحك كل الطاقة اللازمة لإنجاز أعمالك على أكمل وجه.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا: القمر في منزل الحب يملأ قلبك بمشاعر أخاذة.
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. اليوم تظهر أفكارك وآراءك بصورة أفضل وتتحرك بثقة أكبر.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك اليوم أن تنتبه ولا تغامر.
عاطفيا وعائليا: ينصحك الفلك بمراجعة نفسك بصدق، ولا تصدق الشائعات وتجنب العناد.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا وعائليا: تؤثر في الأهل والأخوة والأحباب بلباقتك وبلاغتك وترغب في الخروج والانطلاق.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك تنجح اليوم في كل مباراة ذهنية وتحسن التعبير.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وقد يصيبك اليوم ببعض التشوش.. حاول أن تراجع أفكارك إذا أردت إصلاحا لشئونك المهنية والمادية.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك بالموضوعية واللباقة كي تبلغ هدفك.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمدك اليوم باللياقة والتألق والتأييد.
مهنيا وماليا: الشمس وعطارد داعمان ويمدانك بالحماس والحيوية.. اعتمد على ذلك لتجمع الكل على هدف واحد.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا واجتماعيا: اليوم مثالي للتأمل والمراقبة ومراجعة الماضي وتساعدك الأفلاك على التوصل لنتائج مهمة، فقط اعمل في صمت.
عاطفيا وعائليا: قد تستجد أمور خاصة بالعائلة وتتضح الرؤية أمامك بالنسبة لمشاكل عالقة.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا وعائليا: القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لتتقاسم مع الزملاء والأصدقاء نشاطات مشتركة وأوقات مفيدة.
مهنيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في برجك يساعدانك على تصنيف مشاكلك جيدا وتحسن توجيه قدراتك لحلها.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. فينوس في منزل الأصدقاء تدعمك وتمنحك سحرا وتأثيرا.
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. اليوم كن مثابرا ولا تفقد صبرك إذا تعطلت أمور أو إذا شعرت بالإحباط.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
ماليا ومهنيا: تتمتع اليوم ببصيرة رائعة ترشدك إلى الطريق السليم.
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الحظ يدفعك نحو المغامرة وتتواصل بصورة أفضل مع من حولك.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وماليا: قد تنكشف لك أسرار خاصة بالمال أو العمل وقد تتاح أمامك اليوم فرص عليك أن تغتنمها.
عاطفيا: فينوس في منزل الحظ ترفع معنوياتك وتمنحك نشاطا ويقظة وقدرة على التواصل مع من تحب.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا: إذا كنت متزوجا استمع للطرف الآخر وكن عادلا ولا تبخسه قدرهه.
مهنيا وماليا: ينصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك وحاول أن تستدعي اليوم كل ما لديك من قدرة على ضبط النفس.