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منع دخول طلاب مدرسة شركة الجيزة للغزل.. التعليم تكشف التفاصيل

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:55 م
طارق شوقي
طارق شوقي
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هاني حسين
قال محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن  التعليم المزدوج هو نوع من التعليم الفني الذي يقضي فيه الطالب  يومين بالمدرسة للحصول على المواد العلوم الأساسية والثقافية و4 أيام من الأسبوع في بيئة صناعية كي يتدرب الطالب على العملية الإنتاجية ولا يعمل كعامل ".

وأضاف محمد مجاهد  في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" مصنع شركة الجيزة للغزل والنسيج أنشأ مدرسة للتعليم المزدوج داخل المصنع وهو نوع « مدرسة داخل مصنع»، وتم إنشاء مدرسة داخل المصنع  بناء على بروتوكول بين الوزارة والمدرسة والبرتوكول يمنع الشريك الصناعي من  إيقاف العملية التدريبية بشكل مفاجيء".

وتابع محمد مجاهد:" شركة الجيزة للغزل والنسيج أخلت ببنود البروتوكول والطلاب لم يتوجهوا للمصنع منذ 15 مارس الماضي بسبب فيروس كورونا وتم منع الكلاب من دخل المصنع"، مضيفا:" هناك سجال قانوني وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية والشركة أخلت ببنود الاتفاق".

وأكمل محمد مجاهد:" 330 طالبا داخل المدرسة، وتم توفير أماكن لهم في مدارس التعليم الصناعي التي بها فصول تعليم مزدوج ملحقة بها".

وأوضحت وزارة التعليم أن سبب ازمة هؤلاء الطلاب هو سحب شركة الجيزة للغزل والنسيج للفرص التدريبية التي سبق أن أتاحتها لهم بصفتهم طلاب تعليم مزدوج من الدارسين بنظام "مدرسة داخل مصنع" 

وأضافت، أن هناك مشاكل بين الشركة المذكورة وبين الجهات التي تصدر لها منتجاتها في الخارج ، وهو ما جعلها تخل باتفاقها مع وزارة التعليم بتدريبهم ، ومن هنا تفجرت الازمة وتم توزيع الطلاب على مدارس بعيدة.

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