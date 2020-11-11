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اقتصاد

الإحصاء: ارتفاع أسعار الطعام والشراب خلال شهر أكتوبر الماضي

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:59 ص
ارتفاع اسعار الخضر
ارتفاع اسعار الخضر و الطعام خلال اكتوبر الماضى
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آية الجارحي
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي فى أسعار الطعام والشراب بنحو 0.7% لتبلغ 97.7 نقطة مقارنة بالشهر السابق عليه، وعلى أساس سنوي تراجعت أسعار الطعام والشراب بنحو 0.8% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.

و اوضح الجهاز فى بيانه الشهرى أن معدل التضخم في الحضر ارتفع خلال شهر أكتوبر الماضي 1.8% بنحو مقارنة بشهر سبتمبر السابق عليه ليسجل 110.2 نقطة، وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم 4.5% مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2019.

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وأشار الجهاز، الى ارتفاع معدل التضخم فى الريف ليسجل نحو 2.8% مقارنة بالشهر السابق عليه ليبلغ 109.7 نقطة، وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم 4.7% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء علن عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 2.3% ليسجل 109.9 نقطة مقابل 107.5 نقطة خلال شهر سبتمبر السابق عليه.

وسجل معدل التضخم على أساس سنوي 4.5% مقارنة 2.4% خلال شهر أكتوبر من عام 2019.

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