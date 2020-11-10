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فن

محمد إمام يخاطر بحياته لإنقاذ الأطفال.. تفاصيل

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:48 م
صدى البلد
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محمد نبيـل

 يُطل النجم محمد إمام عبر الدراما الإجتماعية "لمعي القُط"، الذي تبدأ قناة  MBC مصر عرضه يوميًا بداية من غدًا "الأربعاء" في تمام الثامنة مساءً.


وتدور أحداث مسلسل "لمعي القُط"، حول سائق في إحدى المدارس الخاصة، يتعرض الأتوبيس الذي يقوده لعملية اختطاف مما يوجب عليه العمل على حماية الطلاب من الأطفال الصغار.

ويتعرض بسبب ذلك للكثير من الأزمات والمواقف مما يدفعه للمُخاطرة بحياته حتي لا يتعرض الأطفال لأي مشكلة وذلك في حبكة درامية شيقة كتبها ببراعة الكاتب حازم الحديدي، وأخرجها عمرو عرفة.

 

مسلسل "لمعي القُط"، يشارك في بطولته بالإضافة لمحمد إمام كل من عُمر متولي، محمد سلام، تارا عماد، أحمد فتحي، حسن حسني، ويزو، محمد أس أس، بيومي فؤاد، رجاء الجداوي، وآخرين.

 

يُعرض مسلسل "لمعي القُط" على " MBCمصر" يوميًا من الأحد للخميس الساعة 8:00 مساءً، ويبدأ عرضه الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الساعة 8:00 مساءً.

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