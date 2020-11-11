تعرف على أبرز 10 مشكلات تواجه ناقل الحركة الأوتوماتيك

تشهد المدن ازدحاما شديدا فى البلدان العربية والأوروبية، فأصبح الكثير من قائدى السيارات يفضلون شراء السيارات التي تتمتع بناقل حركة اوتوماتيك ، لما توفره هذه السيارة من سبل الراحة بالمقارنة مع ناقل الحركة اليدوي .





ولكن بالرغم من المميزات التى يحصل عليها ناقل الحركة الاوتوماتيك ، يعتبر هذا الناقل أكثر عرضة لحدوث بعض المشكلات فى علب التروس الخاصة به بسبب استخدامها المكثف .





وخلال السطور التالية نتعرف على اهم هذه الأعطال الشائعة بين السيارات ذات ناقل الحركة الاوتوماتيكى .





1 - أصوات مزعجة في وضعية فك التعشيق:

قد يكون علاج هذه الأصوات بسيطا وغير مكلف، فقد يكفي تغيير زيت التروس لمعالجة المشكلة، وبالطبع فإن المحركات المختلفة تعمل بشكل أفضل مع الزيوت التي توصي بها الشركة الصانعة، ولكن في المقابل فإن تعالى هذه الأصوات وكثرتها في وضعية فك التعشيق قد تشير إلى تلف إحدى القطع والحاجة إلى استبدالها، وغالبًا ما تكون القطع التالفة في هذه الحالة ترس الرجوع إلى الخلف أو القشور الخارجية أو ربما تآكل أسنان التروس.





2 - الترس لا يعمل :

قد يحدث هذا عندما تحاول وضع الترس الأول في حالة التوقف، أو في أي وقت آخر عندما تحاول الانتقال إلى ترس أكبر أو أصغر، وعادة ما يكون السبب انخفاض “زيت التروس” أو عدم ملاءمة كثافة الزيت، وربما يشير هذا إلى الحاجة لتعديل أسلاك تغيير التروس أو وصلات القابض.

3 - رائحة احتراق زيت التروس :

الزيت المستخدم في صندوق التروس الأوتوماتيكي يكون أحمر اللون وحلو الرائحة، أما إذا شممت رائحة احتراق الزيت يعني هذا ارتفاع درجة حرارة صندوق التروس؛ حيث يعمل الزيت على تبريد التروس لكيلا تحرق نفسها ويوفر لها التشحيم اللازم، وعادة ما يكون سبب هذه الرائحة انخفاض أو تلف زيت التروس؛ مما يشير بدوره إلى حدوث تسرّب في الزيت أو إلى اتساخه والحاجة إلى تغييره.

4 - انتبه لضوء المحرك :

عندما يشتعل الضوء الخاص بصيانة المحرك في لوحة العدادات فقد يشير هذا إلى وجود عطل ما في صندوق التروس، السيارات الجديدة مزودة بمستشعرات تلتقط أي اختلالات في المحرك وتنبه الكمبيوتر إلى وجود عطل في منطقة ما، وللتأكد من مكان هذا العطل يمكنك شراء أداة مسح خاصة تقوم بتركيبها أسفل لوحة العدادات من جهة السائق؛ حيث ستُظهر الآلة لك رمزًا معينًا يشير إلى الجزء الذي لا يعمل كما ينبغي من المركبة

5 - أصوات واهتزازات:

إذا أتممت تغيير ناقل الحركة إلى أحد التروس وسمعت بعد ذلك صوت واحتكاك بين التروس، فقد يعني هذا أن القابض تالف أو بحاجة إلى تعديل، وربما يعني هذا أيضا أن أحد التروس متزامنة السرعة تعرّض للتلف، يعني هذا ضرورة تفحّص صندوق التروس وإصلاحه.





6 - أصوات الطقطقة:

قد تصدر السيارة المزودة بناقل تروس أوتوماتيكي صوتا شبيها عندما يكون صندوق التروس بحاجة إلى صيانة، وقد يصبح هذا الصوت أقوى يشبه الطقطقة في السيارات المزودة بصندوق تروس يدوي، وفي هذه الحالة يجب عرض السيارة على الميكانيكي المختص.





7 - عدم الاستجابة:

عند تغيير التروس في السيارات المزودة بصندوق تروس يدوية، قد تلاحظ ارتفاع سرعة دوران المحرك، ولكن دون أن تستجيب السيارة لهذه القوة، في هذه الحالة قد يكون السبب تلف القابض أو مشكلة أخرى أخطر، وتتعرض التروس الأوتوماتيكية للمشكلة نفسها، ولكنها تظهر على نحو أوضح عند تغيير ناقل الحركة إلى وضعية الاصطفاف (PARK) أو القيادة





8- التروس تتفتت :

في الوضع الطبيعي تبقي السيارة على الترس الذي وضعته يدويا، أو الترس الذي يختاره الحاسوب في صناديق التروس الأوتوماتيكية وفقًا لسرعة دوران المحرك، ولا يتغير الترس إلا إذا غيرته أو غيره الحاسوب، ولكن في السيارات التي تفتت فيها التروس تعود ذراع نقل الحركة إلى وضعية فك التعشيق وحدها، وهو أمر مزعج وقد يكون خطيرا، إذا وقع مثل هذا فلا بد من زيارة الميكانيكي لفحص صندوق التروس .





9 - تباطؤ قابض التعشيق:

لا يستطيع السائق تغيير التروس في هذه الحالة على الرغم من الضغط على دواسة القابض؛ لأن القابض يبقى متصلًا مع المحرك، وغالبًا ما يعود سبب هذه المشكلة إلى ارتخاء الوصلة بين الدواسة و قرص القابض بحيث لا تتوفر القدرة الكافية عند الضغط على الدواسة لفصل القرص القابض عن المحرك

10 - تسرب زيت القير:

أي تسريب بسيط تراه على الأرض قد يتحول إلى مشكلة عويصة، إذا شككت أن هناك تسريبا في الزيت فيجب عليك الذهاب إلى الميكانيكي على الفور؛ ليجد مكان التسريب ويصلحه.