إجراء عملية كسور متعددة بتخدير عصبي في الأقصر

أجرت مستشفى إسنا التخصصي جنوب محافظة الأقصر، بقيادة الدكتور محمود خضرى مدير عام المستشفى جراحات لكسور متعددة لمريض 65سنه تحت تخدير عصبى فقط .





وذلك حيث أن المريض ذو خطورة عالية، وتعتبر هذه الطريقة التخدير به nerve block من الطرق المعقدة ذات الطابع الخاص ويعتبر هذا من التطور التكنولوجي العالي لمستشفى إسنا ونهوض بالمستوى الطبى لجنوب الصعيد وذلك بقيادة دكتور ياسر محمد مدير العمليات أخصائي التخدير والدكتور مؤمن عبدالغفار أخصائي العظام .





كما تقدم "خضري" مدير المستشفى والدكتور عبد الحميد صقر المدير الطبي بالشكر إلى الفريق الطبي ولمدير العمليات الدكتور ياسر محمد أخصائي التخدير .





وأكد "خضرى" أن المستشفى بكامل فريق العمل داخلها على أهبة الاستعداد لتقديم افضل الخدمات الطبيه لجميع فئات المرضي.



