رانيا المشاط: المشروعات المصرية لم تتوقف رغم انتشار كورونا.. والنموذج المصري يحتذى به دوليا

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، تعليقًا على إطلاق تقرير مرصد الاقتصاد المصري الصادر عن البنك الدولي، قائلة "التقرير يشمل فصلين الاول يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي وإجراءات الحكومة المصرية المتخذه حتى قبل وبعد أزمة كورونا سواء السياسة التحفيزية والسياسة النقدية وغيرها من المؤشرات الكلية للاقتصاد.









واستطردت «المشاط» في مداخلة عبر تطبيق "زووم " خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلة "الفصل الثاني من التقرير يتعلق بالامور الانتاجية للقطاعات التي تحتاج إلى مزيد من العمل لتحقيق مزيد من الانتاجية والتشغيل وهذا بالاساس يرتبط بالاصلاحات الهيكلية المهمة التي تعتزم الحكومة المضي قدمًا فيها خاصة أن الاصلاحات الهيكلية دائمًا ما تكون على مستوى القطاعات سواء تلك التي لها علاقة بالمنافسة وبيئة الاعمال وغيرها ".









وأكملت قائلة حول نصائح البنك الدولي " نشعر بالفخر لكون النموذج المصري يأخذ به كنموذج هام من ناحية الارادة السياسية في تطبيق سياسات هامة جدًا ولو نظرنا لتقرير البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية سنجد أن مصر هي دولة العمليات الوحيدة التي تشهد نموًا ااقتصاديًا كبيرًا في عام 2020 بالاضافة لعام 2021 وهذا يأتي كون مصر استمرت في مشروعاتها الخاصة بالنية التحتية وهي مشروعات مهمة لم تتوقف عن العمل رغم كورونا بالاضافة إلى الاستثمار في قطاعات معينة".









وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن النصائح هنا كانت لدول أخرى حول أهمية أن يكون الاصلاح استباقيًا مثل مصر التي أجرت إصلاحات اقتصادية مهمة منذ عام 2016 ولولاه ما استطعنا استباق أزمة كورونا الراهنة ".









وأردفت "دور وزارة التعاون الدولي فيما يخص التمويل التنموي في قطاعات عديدة للدولة المصرية تخص الاسكان والتعليم والصحة والاسكان الاجتماعي وهي مشروعات تمثل محفظة هامة جدًا تمس المواطن المصري وأسهت في استمرار النمو الاقتصادي رغم الازمة " .









وأشارت إلى أن التقرير اليوم شمل مراجعة محفظة مصر مع البنك الدولي التي تقدم بنحو 7.3 مليار دولار وتابعت قائلة " مصر تعتبر شريكا تنمويا هاما للمؤسسات الدولية واستطعنا أن نضع أمام المؤسسات الدولية قصص نجاح في قطاعي الكهرباء والنقل وغيرهما ".