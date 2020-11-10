رانيا المشاط: المشروعات المصرية لم تتوقف رغم انتشار كورونا.. والنموذج المصري يحتذى به دوليا

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، تعليقًا على إطلاق تقرير مرصد الاقتصاد المصري الصادر عن البنك الدولي، قائلة "التقرير يشمل فصلين الاول يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي وإجراءات الحكومة المصرية المتخذه حتى قبل وبعد أزمة كورونا سواء السياسة التحفيزية والسياسة النقدية وغيرها من المؤشرات الكلية للاقتصاد.
واستطردت «المشاط» في مداخلة عبر تطبيق "زووم " خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلة "الفصل الثاني من التقرير يتعلق بالامور الانتاجية للقطاعات التي تحتاج إلى مزيد من العمل لتحقيق مزيد من الانتاجية والتشغيل وهذا بالاساس يرتبط بالاصلاحات الهيكلية المهمة التي تعتزم الحكومة المضي قدمًا فيها خاصة أن الاصلاحات الهيكلية دائمًا ما تكون على مستوى القطاعات سواء تلك التي لها علاقة بالمنافسة وبيئة الاعمال وغيرها ".
وأكملت قائلة حول نصائح البنك الدولي " نشعر بالفخر لكون النموذج المصري يأخذ به كنموذج هام من ناحية الارادة السياسية في تطبيق سياسات هامة جدًا ولو نظرنا لتقرير البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية سنجد أن مصر هي دولة العمليات الوحيدة التي تشهد نموًا ااقتصاديًا كبيرًا في عام 2020 بالاضافة لعام 2021 وهذا يأتي كون مصر استمرت في مشروعاتها الخاصة بالنية التحتية وهي مشروعات مهمة لم تتوقف عن العمل رغم كورونا بالاضافة إلى الاستثمار في قطاعات معينة".
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن النصائح هنا كانت لدول أخرى حول أهمية أن يكون الاصلاح استباقيًا مثل مصر التي أجرت إصلاحات اقتصادية مهمة منذ عام 2016 ولولاه ما استطعنا استباق أزمة كورونا الراهنة ".
وأردفت "دور وزارة التعاون الدولي فيما يخص التمويل التنموي في قطاعات عديدة للدولة المصرية تخص الاسكان والتعليم والصحة والاسكان الاجتماعي وهي مشروعات تمثل محفظة هامة جدًا تمس المواطن المصري وأسهت في استمرار النمو الاقتصادي رغم الازمة " .
وأشارت إلى أن التقرير اليوم شمل مراجعة محفظة مصر مع البنك الدولي التي تقدم بنحو 7.3 مليار دولار وتابعت قائلة " مصر تعتبر شريكا تنمويا هاما للمؤسسات الدولية واستطعنا أن نضع أمام المؤسسات الدولية قصص نجاح في قطاعي الكهرباء والنقل وغيرهما ".